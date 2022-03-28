Глава офиса Зеленского Ермак анонсировал награду покинувшим Россию компаниям

По его словам, организации, которые ушли с российского рынка или собираются это сделать, "заслуживают уважения" со стороны Незалежной и всего остального мира.

Украинские власти собираются наградить компании, которые прекратили свою деятельность в России или собираются это сделать. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своём телеграм-канале.

"Я анонсировал появление новой награды — "отличия мира", — которую будут получать от Украины те корпорации, которые уже ушли из России, и те компании, которые как можно быстрее к ним присоединятся", — написал он.

Ермак отметил, что организации, которые уже прекратили работу или собираются это сделать, "заслуживают уважения" со стороны Украины и всего мира. Глава офиса президента также добавил, что в дальнейшем власти расскажут больше деталей.