Глава офиса Зеленского Ермак анонсировал награду покинувшим Россию компаниям
Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак. Обложка © Офис президента Украины
По его словам, организации, которые ушли с российского рынка или собираются это сделать, "заслуживают уважения" со стороны Незалежной и всего остального мира.
Украинские власти собираются наградить компании, которые прекратили свою деятельность в России или собираются это сделать. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своём телеграм-канале.
"Я анонсировал появление новой награды — "отличия мира", — которую будут получать от Украины те корпорации, которые уже ушли из России, и те компании, которые как можно быстрее к ним присоединятся", — написал он.
Ермак отметил, что организации, которые уже прекратили работу или собираются это сделать, "заслуживают уважения" со стороны Украины и всего мира. Глава офиса президента также добавил, что в дальнейшем власти расскажут больше деталей.
Ранее Лайф рассказывал, что Минпромторг предложил разрешить "серый" импорт в Россию для ряда товаров. Мера коснётся ввоза не всей продукции, а только той, которая необходима для насыщения потребительского рынка. Это позволит обойти запрет западных компаний на поставки.