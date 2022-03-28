"Торжество здравого смысла": Карпин продолжает надеяться, что сборную России допустят к стыковым матчам ЧМ-2022

Из-за дисквалификации российская сборная на данный момент лишена возможности проводить официальные встречи.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин продолжает надеяться, что национальную команду допустят к участию в стыковых матчах за право выступить в финальном турнире чемпионата мира. Об этом сообщает ТАСС.

"Допуск к стыковым матчам? По-прежнему на это надеюсь, а какие к этому могут быть предпосылки — сказать сложно. Ситуация меняется каждый день. Нам пока остаётся надеяться на лучшее. Это станет торжеством справедливости и здравого смысла", — сказал Карпин.

На прошлой неделе национальная команда проводила учебно-тренировочный сбор на подмосковной базе в Новогорске. В рамках этого сбора команда Карпина в субботу победила в контрольном матче российскую молодёжку со счётом 1:0.