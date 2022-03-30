Власти Азербайджана объявили в международный розыск депутата Госдумы Делягина
Российский парламентарий обвиняется в призывах к развязыванию агрессивной войны, терроризме и возбуждении ненависти.
Азербайджан объявил в международный розыск депутата Госдумы Михаила Делягина за призыв уничтожить нефтяные объекты республики в ответ на очередное обострение в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает в среду пресс-служба азербайджанской Генпрокуратуры.
"В Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики проведено расследование в связи с недавними выступлениями в СМИ депутата Государственной думы Российской Федерации, заместителя председателя Комитета Государственной думы по экономической политике Михаила Геннадьевича Делягина, противоречащими принципам сотрудничества двух стран", — информирует пресс-служба ведомства.
Дружественным странам Баку также направил отдельное обращение для задержания и экстрадиции российского парламентария в Азербайджан.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Делягина контролировать свои личные эмоции и воздержаться от недружественных заявлений в отношении Баку. Представитель Кремля отметил, что Россия прикладывает энергичные усилия по поддержанию мира в Карабахе. Заявления депутата "Справедливой России" раскритиковали и в МИДе. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, слова Делягина недопустимы и "не отражают официальную позицию" Москвы.
Агентство "Москва" / Пресс-служба нижней палаты парламента