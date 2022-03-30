Власти Азербайджана объявили в международный розыск депутата Госдумы Делягина

Российский парламентарий обвиняется в призывах к развязыванию агрессивной войны, терроризме и возбуждении ненависти.



Азербайджан объявил в международный розыск депутата Госдумы Михаила Делягина за призыв уничтожить нефтяные объекты республики в ответ на очередное обострение в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает в среду пресс-служба азербайджанской Генпрокуратуры.

"В Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики проведено расследование в связи с недавними выступлениями в СМИ депутата Государственной думы Российской Федерации, заместителя председателя Комитета Государственной думы по экономической политике Михаила Геннадьевича Делягина, противоречащими принципам сотрудничества двух стран", — информирует пресс-служба ведомства.

Дружественным странам Баку также направил отдельное обращение для задержания и экстрадиции российского парламентария в Азербайджан.