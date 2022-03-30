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Регион
Опубликовано 30 марта 2022, 15:56

Власти Азербайджана объявили в международный розыск депутата Госдумы Делягина

Российский парламентарий обвиняется в призывах к развязыванию агрессивной войны, терроризме и возбуждении ненависти.

Азербайджан объявил в международный розыск депутата Госдумы Михаила Делягина за призыв уничтожить нефтяные объекты республики в ответ на очередное обострение в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает в среду пресс-служба азербайджанской Генпрокуратуры.

"В Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики проведено расследование в связи с недавними выступлениями в СМИ депутата Государственной думы Российской Федерации, заместителя председателя Комитета Государственной думы по экономической политике Михаила Геннадьевича Делягина, противоречащими принципам сотрудничества двух стран", — информирует пресс-служба ведомства.

Дружественным странам Баку также направил отдельное обращение для задержания и экстрадиции российского парламентария в Азербайджан.

Захарова сочла недопустимыми заявления депутата Делягина о Карабахе
Захарова сочла недопустимыми заявления депутата Делягина о Карабахе

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Делягина контролировать свои личные эмоции и воздержаться от недружественных заявлений в отношении Баку. Представитель Кремля отметил, что Россия прикладывает энергичные усилия по поддержанию мира в Карабахе. Заявления депутата "Справедливой России" раскритиковали и в МИДе. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, слова Делягина недопустимы и "не отражают официальную позицию" Москвы.

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Агентство "Москва" / Пресс-служба нижней палаты парламента

Алексей Берковиц
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