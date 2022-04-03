Звери "Кракена": Спецназ ищет тех, кто на Украине пытал и убивал пленных российских солдат Оглавление Спецназ отморозков Сергей Чили Величко Константин Немичев Руслан Олейник и Руслан Миронюк P.S. По данным Лайфа, российские силовики вычислили и сейчас охотятся за группой украинских националистов, издевавшихся над пленными военными. Как их зовут... и где они живут. 1023972 1023972 Коллаж LIFE. Обложка © nemichev.in.ua, onlygfx, VK / Руслан Миронюк, VK / Руслан Олейник, instagram / chilli_1654 (запрещён на территории Российской Федерации)

Неделю назад в Сети появились видеозаписи, как украинские нацисты пытают и казнят российских военнопленных. Бойцам связывали за спиной руки, простреливали ноги и оставляли на земле истекать кровью. Им отрезали пальцы и выкалывали ножом глаза. Над одним из тяжело раненных россиян глумились, предлагая на выбор перерезать горло или кастрировать. Другому надели на голову полиэтиленовый пакет, а когда он умирал, смеялись и пинали его. Есть кадры, на которых видны обгоревшие трупы с характерно скрученными сзади руками. Вероятно, таким образом украинские садисты прятали следы.

Сомнений в подлинности этих роликов нет. На них звучат одни и те же южнорусские голоса, всё происходило в одной и той же локации. Что это не фейк, признали ООН, американские и европейские СМИ и даже Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины. Он назвал произошедшее военным преступлением и пообещал наказать виновных.









Выяснить, где находится пыточная база, не составило труда. На видео попали отрывки пристрастных допросов. Одни российские солдаты рассказывали, что их взяли в плен в селе Бисквитное, другие упоминали посёлок Ольховка. Стало ясно, что место трагедии должно находиться где-то рядом. Точные координаты — 49.939247, 36.477169 — удалось вычислить благодаря засветившимся на видео ориентирам: вышке 3G, груде паллетов и техсооружениям.

Это место находится в селе Малая Рогань под Харьковом на территории местного молочного завода. Предприятием владеют 70-летняя Любовь Островерх и её сыновья, 51-летний Эдуард и 41-летний Юрий. Эту семью можно назвать "молочным монополистом Харьковщины". Ей принадлежат молокозаводы в соседних деревнях Рябоконево, Новая Водолага и Кегичёвка. Возможно, там тоже засели неонацисты.

Место казни русских солдат и один из владельцев молочного завода, Эдуард Островерх. Фото © yandex.ru/maps, facebook (запрещён на территории Российской Федерации)

Спецназ отморозков

Пытки были инициированы командирами харьковского спецподразделения "Кракен" батальона "Азов" Сергеем Величко и Константином Немичевым. Оба любят похвастать военными успехами в соцсетях. Например, они выложили видеоролик бойни в Ольховке — той самой деревне, где взяли в плен российских солдат. На их записях просматривается узнаваемый стиль: пленные истерзаны, руки связаны за спиной, головы замотаны изолентой. Видно, как наших солдат запихнули в фургон и куда-то повезли. Вероятно, на Малороганский молочный завод. Это всего в шести километрах.







По данным сайта "Патриот Донбасса", 25–26 марта ВСУ совместно с подразделением "Кракен" и теробороной Харькова действительно проводили зачистку сёл Ольховка и Малая Рогань. На "Ютубе" есть ещё одно видео этих операций, тоже подписанное Величко и Немичевым. На этом ролике украинские каратели обозначают себя синими лентами на рукавах, как и участники пыток, снятых на молокозаводе.

Подразделение "Кракен" батальона "Азов" Фото © t.me / chilli_1654

Харьковчане Константин Немичев и Сергей Величко — друзья с детства. Их отлично знают на Украине как приверженцев ультраправой идеологии. До 2014 года они входили в группировку футбольных фанатов харьковского клуба "Металлист". Вместе кидали коктейли Молотова в "ватников" на Майдане. Затем оба записались в батальон "Азов", чтобы участвовать в боях в Донбассе.

Сергей Чили Величко

Татуированный с ног до головы 28-летний Сергей Величко называет себя Чили. Это его позывной. В 2021 году он был задержан СБУ и помещён в СИЗО. Ему инкриминировали мошенничество и рэкет. Генпрокуратура Украины сообщала тогда, что "бригада" Чили вымогала деньги у медработников и бизнесменов из сферы похоронных услуг. Но с началом российской спецоперации на Украине Величко амнистировали при условии его возвращения в батальон "Азов".

В ближайшем окружении Сергея Величко сплошь нацисты. Один из его товарищей называет себя White Boy и постоянно публикует запрещённую символику. Другой его приятель — Влад Быков — покрыт свастиками. Судя по соцсетям, Величко занимается силовым спортом, много тусуется в больших компаниях, часто путешествовал по экзотическим странам.





Недавно Сергей Величко пытался взять кредит в "Приватбанке". По данным финансистов, он никогда не был женат, не работает, живёт с родителями в доме в переулке Боткина, 10 в Харькове.

Константин Немичев

У 26-летнего Немичева есть бизнес — спортзал. Негласно его считают лидером харьковских азовцев. В 2016 году он переквалифицировался в общественника: боролся с наркоторговлей, организовал молодёжный патриотический центр, курировал благотворительность. Позже Немичев возглавил региональную ячейку ультраправой партии "Национальный корпус". В прошлом году даже набрал 4% голосов избирателей на выборах мэра Харькова. В итоге его назначили председателем общественного совета при городской администрации.

Свои старые соцсети Константин Немичев удалил либо тщательно почистил. Сейчас он старается выглядеть солидным человек и семьянином. В 2019-м у него появились жена Юлия и дочь Полина, в 2020-м он получил диплом харьковского колледжа строительства. Но Интернет помнит всё. Его круг общения был и остаётся таким же, как и у Сергея Чили, то есть это татуированные свастиками нацисты. Сам Немичев ничем не отличается от них.







Официально Константин Немичев прописан в Харькове по адресу Стадионный проезд, д. 2, кв. 28. Ранее он жил с матерью на Московском проспекте, 214/2 в квартире 136.

Руслан Олейник и Руслан Миронюк

По видео, размещённым в Сети, можно определить и других карателей. Например, когда российскому солдату предложили выбрать способ смерти, на заднем плане виден ухмыляющийся Руслан Олейник, житель Винницы. Его личность удалось установить благодаря специализированным программам-деанонимизаторам.





35-летний Руслан Олейник окончил ПТУ, работал таксистом в фирме "Блиц" и доставщиком бутилированной воды в ООО "Винницкая региональная холдинговая компания". Судя по местным налоговым базам, получал копейки. Ещё он любит футбол, пляжи и зоопарк. А живёт вместе с родителями в доме на улице Сергея Зулинского, 48а в Виннице. Женат не был, детей нет.

Его земляк и тёзка — 36-летний Руслан Миронюк, который засветил своё лицо на совсем другом видео. Оно тоже было снято в Харьковской области, но не на молокозаводе, а на лестничной клетке какого-то дома примерно в то же время, 25–27 марта. На нём Руслан Миронюк с явным наслаждением пытал связанного и обезоруженного российского солдата. Сначала избивал, а затем стал тыкать ножом в глаз.





По данным Лайфа, Руслан Миронюк — тероборонец Харькова. Есть и другая версия: что он бывший заключённый, которого освободили досрочно для участия в боевых действиях. Судя по соцсетям, Руслан и его друзья — фашисты. На селфи они характерно зигуют. У него есть маленький ребёнок и жена. Прописан Миронюк в посёлке Вороновица (Винницкая область) в 12-й комнате дома № 12 на Сахарозаводской улице. Ещё он жил по адресу улица Шмидта, 69, кв. 3 в Виннице.

P.S.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. "а", "д", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц с особой жестокостью). По данным СК, пытки были совершены не позднее 27 марта подразделениями Вооружённых сил Украины и других формирований.

Замученная в подвале школы жительница Мариуполя. Фото © t.me/readovkanews

Уже очевидно, что это лишь вершина айсберга. В Сети можно найти другие ролики, на которых видно, что на телах российских военных выжигают свастики. Гражданских каратели тоже не жалеют. На днях в подвале одной из мариупольских школ, где располагалась база украинских нацистов, нашли обезображенный труп девушки без рук и с вырезанной на животе свастикой. Рядом лежали автоматы Калашникова и личные вещи боевиков ВСУ.

По мере продвижения российских военных по Донбассу есть шанс, что все участники пыток будут задержаны и предстанут перед судом.

Почему неонацисты на Украине не соблюдают Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными? 0 Они даже не знают о существовании такой конвенции Им нечего терять, они знают, что будут уничтожены Это больные люди, кому пытки доставляют удовольствие

Авторы Егор Пережогин