Почему главную площадь Киева считают сатанинским местом Оглавление Символ "незалэжности" — Козье болото Кровавое место Майдан оккультный Новая символика Украины Киев подземный Символом современной Украины стало основанное на месте страшного болота древнее торжище, на котором всё продают и покупают. 30051 30051 Обложка © Getty Images / Paul Ryan / Michael Ochs Archives

Все политические события в Киеве испокон веков связывались с соборными площадями. Одна из них находилась у Михайловского Золотоверхого собора, другая — у Софийского. Они находятся рядом, связаны Владимирским проездом и издревле для киевлян имели сакральное значение: все важные события происходили именно здесь.

И только с развалом СССР киевляне демонстративно отвернулись от этих мест и обратили свой взор на майдан. Произошло это постепенно. Теперь уже мало кто помнит два "софийских побоища": одно произошло в 1990 году, когда униаты и члены УНА УНСО избивали русских православных людей, а второе — в 1995 году, когда раскольники решили во что бы то ни стало захоронить своего лжепатриарха Володимира на святой земле Софийского собора. Тогда массовая драка произошла между националистами и "Беркутом".

Символ "незалэжности" — Козье болото

Крещатицкая площадь, 1850. Фото © Wikipedia

Что же такое майдан и чем он примечателен в связи с новейшей историей страны? Ну, во-первых, само слово "майдан" в переводе с тюркского означает торжище, базар, то есть место, где всё продают и всё покупают. Во-вторых, место, на котором он появился, издавна считалось в Киеве проклятым. Называлось оно Козьим болотом, потому что единственными животными, которые могли без опаски пастись на его берегах, были козы. Местные жители верили, что обитает в нём нечистая сила. Сколько людей сгинуло в том болоте, сколько скота утопло, никто не знает. Издревле оно считалось одним из самых зловещих в Киеве и располагалось в весьма знаковом месте — на пересечении двух оврагов — Крещатого Яра и пересекавшей его болотистой ложбины.

План Киева от 1400 до 1600 года (увеличен фрагмент с Хрещатой долиной). Фото © Закревский Н.В. Описание Киева. - Москва, 1868. Т.2. / Президентская библиотека

Крещатик, любимое место современных украинцев, во времена Средневековья тоже был местом с весьма негативной энергетикой: его овраг использовали как помойку, скидывая туда не только бытовой мусор, но и трупы павших животных. По аналогии с Иерусалимом можно сказать, что место это было сродни огненной геенне — месту, где курились кумирни и в честь древних кровожадных божеств сжигались трупы животных и принесённых в жертву людей. Сюда же, в овраг, сбрасывались трупы казнённых преступников. По дну Крещатого Яра протекала речушка Клов. В неё стекали нечистоты из Козьего болота, а сама река выносила всю гниль из города. Примечательно, что в её устье стояла мельница и её гнилой заводи боялись как огня.

Князь Ярослав Мудрый в своё время поставил со стороны Козьего болота ворота в крепостной стене, которые прозвали Лядскими, то есть нечистыми. Именно со стороны Лядских ворот подошёл к Киеву Батый. Места эти пользовались столь дурной славой, что вплоть до XIX века люди отказывались здесь селиться. И только в конце XIX столетия, когда река Клов была заключена в подземный коллектор, а болото осушено, началась застройка местности.

Кровавое место

Революция на граните, 1990 г. Фото © Фотохроника ТАСС / Александр Малаховский

Всё произошло прямо по поговорке. Стоило Украине отбросить свои святыни и заменить их майданом-базаром, как проклятье Козьего болота проявилось во всей красе: обезумевшие люди стали придумывать себе новых идолов и в буквальном смысле слова приносить им кровавые жертвы. Уже в 1989 году на майдане стали проходить первые антисоветские митинги, а 2 августа майдан впервые в новой истории обагрился кровью: по странной случайности в этот день на митингующих обвалился портик Главпочтампта, погибло 11 человек.

Площадь Независимости после боёв в феврале 2014 года. Фото © Wikipedia

С 1990 по 2014 год страну потрясло четыре революции. В 1990 году это была "революция на граните", в 2000-м — "Украина без Кучмы", в 2004-м — "оранжевая революция" и Евромайдан — в 2014 году. Каждый раз брусчатка майдана окроплялась кровью, но самым беспрецедентным в отношении жертвоприношения стал Евромайдан, когда снайперы-националисты расстреляли 106 человек, свалив всё на правительство Януковича. Словно нечисть, обитавшая в Козьем болоте, жаждала большой крови и получила её. На улицы Киева хлынула злоба, которую тысячу лет сдерживали золотые кресты Софийского собора и молитвы киевских праведников. Город обезумел. Вместо того чтобы рыдать по живьём сожжённым одесситам или оплакивать разорванных снарядами младенцев Донбасса, киевляне скакали, били в барабаны, наряжались в странные одежды и переживали о домиках в Крыму и кружевных труселях.

Майдан оккультный

Фото © Shutterstock

И сейчас знающие люди считают "болото" местом, связанным с тёмными силами. Недаром майдан имеет знаковую форму — двух связанных между собой светил — Луны и Солнца, — причём от Солнца отходит шесть лучей — улиц.

Киевляне хотели освятить свою площадь статуей Архистратига Михаила — покровителя украинской столицы, но произошло странное: после "оранжевой революции" бронзовая скульптура ангела стремительно почернела. И теперь эту статую называют "чёрным ангелом", "сатанаилом", а то и вовсе "бэтменом" — он символизирует падшего духа и отпадение украинцев от веры.

Фото © Shutterstock

Фигура "бэтмена" вызывает множество вопросов. Например, никто не знает, что изображено у него на груди и на щите: на груди знаки напоминают древнеегипетские, означающие змея, а на щите изображён то ли античный Эрос, то ли Эол. Есть предположение, что это символы одной из сатанинских сект Киева. Перед чёрным ангелом на майдане стоят два символа "нового, дивного мира" — глобализации. Это стеклянная пирамида и глобус.

Новая символика Украины

Удивительно и то, что почти одновременно с чёрным ангелом на соборных площадях Киева появились ещё две статуи духов с мечами — на священных площадях Софийского собора и Михайловского собора. Если посмотреть на Киев сверху, то окажется, что каждая из них находится на вершине равнобедренного треугольника, остриём как бы указывающего на майдан.

Фото © Shutterstock

Вопросы вызывает и статуя девушки, стоящей на второй половине площади Независимости. Она создана в соответствии с древними традициями шумеров, почитавших Аллат, богиню подземного царства. Именно у этой богини отходит от короны шесть лучей. В соответствии с традициями шумеров освобождение человека символизировалось полумесяцем рожками вверх, девушка же держит цветущую ветвь, образующую полумесяц, рожками вниз — возможно, это символ духовного порабощения народа.

Недаром за два года до Майдана голые киевские ведьмы из "Фемен" спилили поклонный крест на Институтской. В связи с последними событиями вспоминается и пророчество украинского священника Анатолия Киевского, который предсказал, что смута начнётся в Киеве, в Киеве же она и закончится. Символом пробуждения народа станет провал Крещатика в районе майдана и образование на месте провала озера.

Киев подземный

Аскольдовая дренажная система. Фото © oktv.ua

Но это лишь видимая часть древнего города. А ведь есть ещё подземная, невидимая. И в ней находятся не только священные пещеры Киевско-Печерской лавры, но и коллектор той самой речки-поганки Клов, где периодически гибнут диггеры. Есть под Киевом и Аскольдовы пещеры — разветвлённая система ходов и штолен, которая тянется под холмами Днепра на пять километров и имеет несколько ярусов. Есть подземелья Зелёного театра, трёхкилометровая Никольская штольня с 23-метровым Царским колодцем и коллекторы реки Глубочицы, протекающей под заводом "Артём". Всего археологам известно не менее трёхсот киевских катакомб.

Есть здесь и построенные ещё в советские времена командные пункты и бункеры на случай ядерной войны. Известно, что одно из таких сооружений находится под зданием Верховной рады. Бункер снабжён всем необходимым для выживания, включая системы очистки воды и воздуха. Часть подземных убежищ находится и в районе майдана: под гостиницей "Украина" есть многоэтажный комплекс с запасами продовольствия; а под зданием Главпочтамта есть бункер, проходы из которого ведут в Министерство агрополитики, городскую администрацию и в метро. Что за мессы там происходят сейчас и кому молятся в подземном Киеве, неизвестно.

Фото © Getty Images / NurPhoto / Corbis Считаете ли вы совпадением значение главного символа современного Киева с тяжёлыми событиями в жизни страны? 0 Да, символы могут о многом рассказать Нет, это всего лишь многообразие древнего города

Авторы Майя Новик