Кадыров дал засевшим на "Азовстали" националистам день, чтобы сдаться

Глава Чечни отметил, что в его распоряжении имеются переговоры военных. Он пообещал, что если они сложат оружие, то российские военнослужащие не будут их трогать.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что дал засевшим на заводе "Азовсталь" в Мариуполе украинским националистам один день на то, чтобы сложить оружие и сдаться. Об этом он сказал на видео в своём телеграм-канале.

"Я знаю, что вы хотите сдаться, у меня есть ваши переговоры, разговоры. Вы не можете определиться, кому сдаться, кто вас оставит, не будет бить, унижать. Я вам даю слово, если вы сложите оружие, выйдите сами, то мы вас трогать не будем", — сказал Кадыров.

Кадыров также выразил уверенность, что если националисты "станут на правильный путь", то президент может объявить амнистию, которая распространится и на них. Глава Чечни подчеркнул, что завтра военные могут сдаться, а если они этого не сделают, то послезавтра их "всех уничтожат".