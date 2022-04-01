Митрополит Брянский и Севский Александр призвал молиться о скором окончании "Операции Z"

По его словам, спецоперация проводится в Незалежной, чтобы страна смогла стать самостоятельной, а люди жили в мире, согласии и благополучии. Сбор гумпомощи проходит до 10 апреля в брянских храмах.

На фоне ситуации на Украине следует сохранять единство и просить Господа, чтобы поскорее закончилась "Операции Z", в рамках которой российские военные наводят порядок в стране. Об этом заявил митрополит Брянский и Севский Александр в ходе обращения в связи со сбором гумпомощи для пострадавших жителей и беженцев Украины, ДНР и ЛНР.

"Сегодня мы все с вами проходим тяжёлое испытание, связанное с событиями на Украине. Но я хотел бы вас попросить не тревожиться, не отчаиваться, не критиковать, не осуждать, а, наоборот, сохранять единство и искренне молиться, прося Господа ускорить окончание специальной операции", — приводит его слова официальный сайт брянской епархии.

По словам митрополита, спецоперация проводится на "братской Украине" с целью навести в ней порядок. Это необходимо для того, чтобы Незалежная смогла стать самостоятельной, а люди "жили в мире, согласии и благополучии". Гуманитарная помощь для пострадавших жителей или беженцев Украины, ДНР и ЛНР — это неоценимая поддержка для них, проявление любви, милосердия и сострадания, уверен Александр. Он также заявил о переживаниях за российских военных.

"Будем молиться о нашем воинстве, о наших вождях, чтобы они принимали мудрые решения, чтобы берегли солдат и уничтожили фашизм на Украине, и тем самым защитили наше Отечество от внешней угрозы", — сказал митрополит.

На сайте отмечается, что сбор гуманитарной помощи будет осуществляться с 1 по 10 апреля в брянских храмах. Пресс-служба опубликовала перечень необходимых вещей, указав, что во многих нуждающихся районах нет электричества и газа.