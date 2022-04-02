Кого помимо сборной России нам будет не хватать на чемпионате мира по футболу В конце 2022 года внимание всех болельщиков будет приковано к маленькому Катару, в котором пройдёт мундиаль. Впрочем, на этом турнире выступят далеко не все сильнейшие игроки планеты. 6153 6153 Обложка © Bildbyran via ZUMA Press, © agentefantacalcio.it, © Федерация футбола Египта

С 21 ноября по 18 декабря в Катаре пройдёт чемпионат мира по футболу. Впервые в истории он состоится зимой, а не летом. Организаторы приняли решение о переносе турнира для безопасности футболистов и болельщиков из-за летней жары на Ближнем Востоке. Катар станет первой в истории арабской страной, которая примет мундиаль, и самой маленькой по площади. Матчи пройдут на восьми стадионах в пяти городах.

Впрочем, далеко не всем сильнейшим футболистам планеты суждено показать своё мастерство на ближневосточных полях. Во-первых, из-за причин, слабо связанных со спортом, в Катаре не будет сборной России. Нашей команде из-за ситуации на Украине не позволили сыграть в стыковых матчах квалификации. Кроме того, болельщикам будет явно не хватать и целого ряда звёзд мирового футбола, команды которых не смогли преодолеть барьер отборочного турнира. Лайф рассказывает о самых ярких из них.

Златан Ибрагимович (Швеция)

Фото © Федерация футбола Швеции

Один из лучших нападающих в истории футбола планировал выступить на ЧМ-2022, несмотря на солидный возраст. Шутка ли, к началу мундиаля в Катаре ему исполнится 41 год. Лучший бомбардир сборной Швеции уже дважды играл на мировых форумах, но было это очень давно — в 2002 и 2006 годах.

В прошлом году Ибрагимович после пятилетнего перерыва решил вернуться в национальную команду. Футболист "Милана" провёл пять матчей в отборочном турнире, сделав две голевые передачи. В решающей стыковой встрече с Польшей (0:2) Златан вышел на замену лишь в самой концовке и не смог принести сборной вожделенную путёвку на ЧМ.

Эрлинг Холанд (Норвегия)

Фото © UEFA.com

21-летнего нападающего дортмундской "Боруссии" считают одним из самых талантливых футболистов мира, если не самым талантливым. Мощному и высокому форварду прочат фантастическое будущее, обилие титулов и "Золотых мячей". Но ему не очень повезло со сборной. В первой половине 90-х годов прошлого века команда этой скандинавской страны была грозной силой и в какой-то момент даже поднялась на второе место в рейтинге ФИФА. Но сейчас она не способна бороться за что-то значительное.

В отборочном турнире ЧМ-2022 норвежская команда заняла лишь третье место в группе, пропустив вперёд Нидерланды и Турцию. Она не смогла пробиться даже в стыковые матчи. Сам Холанд в ходе квалификации забил пять голов в шести встречах. Несколько игр он пропустил из-за травм. Впрочем, у Эрлинга ещё вся карьера впереди.

Мохаммед Салах (Египет)

Фото © Федерация футбола Египта

Лидеру "Ливерпуля" — 29 лет. Как правило, это расцвет футбольной карьеры. Болельщики английского клуба готовы носить Салаха на руках. В последние годы он помог мерсисайдцам выиграть чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Кубок английской лиги. Всего за пять сезонов нападающий забил в составе "Ливерпуля" 153 гола в 239 матчах.

Только вот в составе сборной Египта Мохаммеду откровенно не везёт. На ЧМ-2018 в России его команда не смогла показать всего, на что способна, проиграв все три матча. На Кубке Африки дважды уступала в финале. Вот и в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022 Египет проиграл по сумме двух встреч Сенегалу. При этом в решающей серии пенальти Салах, которому болельщики соперника отчаянно светили лазерной указкой в глаза, не смог реализовать свою попытку.

Жоржиньо (Италия)

Фото © UEFA.com

Натурализованный бразилец провёл фантастический прошлый сезон. 30-летний футболист выиграл с лондонским "Челси" Лигу чемпионов, а со сборной Италии победил на Евро-2020. Жоржиньо считался одним из главных претендентов на "Золотой мяч", но в итоговом голосовании стал только третьим, его опередили Лионель Месси и Роберт Левандовский.

Правда вот в отборочном турнире ЧМ-2022 Жоржиньо и всей Италии откровенно не повезло. На групповой стадии "Скуадра адзурра" заняла второе место — позади Швейцарии. При этом в каждой из встреч с главным соперником (0:0 и 1:1) Жоржиньо промахивался с пенальти. В полуфинале стыковых матчей чемпионы Европы на глазах у собственных зрителей и вовсе проиграли скромной Северной Македонии (0:1), пропустив гол в компенсированное время.

Хакан Чалханоглу (Турция)

Фото © NTV Spor

В последние два сезона 28-летний атакующий полузащитник стал одним из лучших футболистов итальянской Серии А на своей позиции. В прошлом сезоне он выиграл серебро национального первенства с "Миланом", а затем перешёл в состав чемпиона страны — "Интера".

За сборную Турции Чалханоглу мощно провёл отборочный турнир, забив в 11 матчах три гола и сделав пять результативных передач. Правда, в стыковом матче с Португалией он не смог продемонстрировать свою лучшую игру. В итоге турки уступили со счётом 1:3 и остались без чемпионата мира.

Давид Алаба (Австрия)

Фото © FIFA.com

За 12 лет в мюнхенской "Баварии" Алаба прошёл путь от подающего надежды юнца до одного из сильнейших защитников мира. В немецком клубе он завоевал 28 трофеев, выиграв в том числе десять чемпионатов Германии и две Лиги чемпионов. В прошлом году 29-летний футболист на пике карьеры перешёл в мадридский "Реал".

В своей отборочной группе Австрия заняла лишь четвёртое место, пропустив вперёд Данию, Шотландию и Израиль. Правда, благодаря удачному выступлению в Лиге наций команда пробилась в стыковые матчи. На этом этапе австрийцы уступили сборной Уэльса (1:2). Примечательно, что оба гола у валлийцев забил Гарет Бейл, вместе с Алабой выступающий за "Реал".

Фото © FIFA.com Кого вы считаете фаворитом предстоящего чемпионата мира по футболу? 0 Бразилию Францию Англию Другую команду

Авторы Роман Фейгин