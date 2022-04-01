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Опубликовано 1 апреля 2022, 12:15

CNN: США вряд ли предложат Украине гарантии безопасности, которые требует от них Киев

По данным телеканала, американские, украинские и западные должностные лица не понимают, что переговоры Незалежной и России "являются чем-то большим, чем дымовая завеса".

Вероятность того, что Соединённые Штаты и их союзники предложат Украине те гарантии безопасности, которые требует от них Киев, мала. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Маловероятно, что США и их союзники в итоге предложат Украине те юридически обязывающие меры защиты, которые она требует", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, американские, украинские и западные должностные лица не понимают, что переговоры Киева и Москвы "являются чем-то большим, чем дымовая завеса". При этом США и их союзники пытаются понять, как предоставить Украине альтернативные гарантии безопасности, если она отзовёт свою заявку на членство в НАТО, уступая России, чтобы поспособствовать завершению "Операции Z".

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Ранее политолог Владимир Корнилов объяснил главную причину отказа США стать гарантом безопасности Украины. По мнению собеседника Лайфа, даже самые яростные сторонники Незалежной пытаются дать ей понять, что в любом случае воевать за неё никто не намерен.

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Pixabay

Евгения Колесникова
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