По данным телеканала, американские, украинские и западные должностные лица не понимают, что переговоры Незалежной и России "являются чем-то большим, чем дымовая завеса".

Вероятность того, что Соединённые Штаты и их союзники предложат Украине те гарантии безопасности, которые требует от них Киев, мала. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Маловероятно, что США и их союзники в итоге предложат Украине те юридически обязывающие меры защиты, которые она требует", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, американские, украинские и западные должностные лица не понимают, что переговоры Киева и Москвы "являются чем-то большим, чем дымовая завеса". При этом США и их союзники пытаются понять, как предоставить Украине альтернативные гарантии безопасности, если она отзовёт свою заявку на членство в НАТО, уступая России, чтобы поспособствовать завершению "Операции Z".