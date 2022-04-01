CNN: США вряд ли предложат Украине гарантии безопасности, которые требует от них Киев
По данным телеканала, американские, украинские и западные должностные лица не понимают, что переговоры Незалежной и России "являются чем-то большим, чем дымовая завеса".
Вероятность того, что Соединённые Штаты и их союзники предложат Украине те гарантии безопасности, которые требует от них Киев, мала. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Маловероятно, что США и их союзники в итоге предложат Украине те юридически обязывающие меры защиты, которые она требует", — говорится в сообщении.
По данным телеканала, американские, украинские и западные должностные лица не понимают, что переговоры Киева и Москвы "являются чем-то большим, чем дымовая завеса". При этом США и их союзники пытаются понять, как предоставить Украине альтернативные гарантии безопасности, если она отзовёт свою заявку на членство в НАТО, уступая России, чтобы поспособствовать завершению "Операции Z".
Ранее политолог Владимир Корнилов объяснил главную причину отказа США стать гарантом безопасности Украины. По мнению собеседника Лайфа, даже самые яростные сторонники Незалежной пытаются дать ей понять, что в любом случае воевать за неё никто не намерен.
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