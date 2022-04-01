За границей дозволенного: Откуда взялись вертолёты, ударившие по Белгороду Обстрелы России выглядят как пиар-акции, которые не имеют военного значения. Логичным последствием нападения ВСУ на Белгород может стать введение сил ОДКБ. 64382 64382 Обложка © ТАСС / Пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области

Попытка киевской власти перенести боевые действия на территорию России носит показательный пропагандистский характер. Ночью украинские войска обстреляли нефтебазу, находящуюся на окраине Белгорода. По счастливой случайности никто не пострадал. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, и это подтверждается видеосъёмками, что огонь был открыт двумя вертолётами. Подразделения ВСУ пытаются доказать российскому обывателю, что они способны нападать и что для россиян "всё пропало". Однако военного смысла в этом нет, считают эксперты. Руководству РФ придётся принять ряд мер, чтобы предотвратить подобные вылазки.

Чьи вертолёты?

Известно, что по нефтебазе ударил Ми-24П. Вертолёт стоял на вооружении сразу нескольких подразделений армейской авиации Украины. Его практическая дальность полёта составляет 450 километров. Логично, что в одну сторону Ми-24П может пролететь чуть больше 200 километров, ещё столько же требуется на возврат. Вероятнее всего, налёт на Белгород совершили при помощи вертолётов, приписанных к 18-й отдельной бригаде армейской авиации им. Игоря Сикорского сухопутных войск Вооружённых сил Украины, дислоцированных в Полтаве, считает ряд экспертов. У этого подразделения ещё есть винтокрылые аппараты других типов. Напомним, всего у Украины три типа таких машин: Ми-2, Ми-8 и Ми-24. Российское Министерство обороны сообщило также о 70 вертолётах, которые остались на вооружении Украины.

— Боевое применение вертолётов может быть совершено с любого аэродрома. На сегодняшний день это задача разведчиков, которые могут по опознавательным знакам и номерам определить, к какому полку или авиабазе относится аппарат и где ведёт боевые действия, — отметил в комментарии Лайфу экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (округ ПВО Москвы) полковник запаса Сергей Хатылев.

У многих возникает вопрос: почему российские средства ПВО не предотвратили атаку? На видео, которое сделали очевидцы, отчётливо просматривается, что вертолёты летели на низкой высоте, что помешало их обнаружению. Если посмотреть рельеф Белгородской области и прилегающей Харьковской — это возвышенности с долинами рек. В этой местности удобно прятаться, чтобы РЛС не могли обнаружить летящие цели.

— Был придуман грамотный ход. Вертолёты подкрадывались к нефтебазе на предельно низкой высоте. Когда они скрываются на такой высоте за складками местности, их радарами не обнаружить. Единственное, чем могли бы остановить атакующих, — огнём из автоматов, пулемётов или переносных зенитно-ракетных комплексов. Однако огонь никто не открыл, потому что нападение было внезапным, — рассказал Лайфу военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец. Эксперт отметил, что для такого удара противнику необходимо было проводить разведку, в том числе наземную.

Видео © t.me / Лик войны

— Единственный смысл бить по нефтебазе — демонстрация того, что они могут наносить удар, военного смысла в этом нет. Они показали, что могут настигнуть врага в его логове. Естественно, это подействует на нервы нашему обывателю, который, по их замыслу, должен зайтись в истерике, что всё пропало, — пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Однако на ударе по нефтебазе украинские войска не остановились. Непонятно для чего, но они ударили по частной типографии. В результате чуть не погиб один сотрудник организации. Кроме того, в районе села Никольское произошёл взрыв, от которого пострадала линия электропередачи и окна в домах, сообщил у себя в телеграм-канале глава Белгородской области. Днём выдвигались предположения, что российские ПВО сбили "Точку-У". Об этом говорил телеграм-канал "Старше Эдды", однако официальной информации об этом нет.

— Какие-то силы лесами могут попробовать атаковать. Уже были попытки, но наши пограничники ликвидировали угрозу. Новые попытки тоже могут быть, но это уже вопросы обеспечения охраны государственной границы. При необходимости пограничники могут получать поддержку от военных, — отметил военный эксперт Борис Рожин.

Военный эксперт Сергей Хатылев предположил, что для борьбы с такими атаками российское командование ВКС примет меры и в приграничной полосе, а также введёт усиленное боевое дежурство — комплекс организационных, технических и тактических мер, чтобы пресечь действия украинской авиационной группы.

— Авиация будет дежурить в воздухе, вести поиск маловысотных целей и принимать меры по их уничтожению. Радиотехнические войска будут также усилены. Они встанут на опасные направления и займутся постоянной разведкой. Посты визуального наблюдения тоже будут вести разведку. Самолёту ДРЛО Ил-76, который постоянно находится над Украиной, будет поставлена задача обратить особое внимание на обнаружение целей в районе государственной границы. Перегруппируются зенитно-ракетные войска для того, чтобы в этих районах расположить огневые средства, — сказал Хатылев.

Ситуация в Белгородской области

Украинская авиация нанесла урон прежде всего инфраструктуре Белгорода. Однако парализовать работу тех же заправочных станций не получилось — да, в городе и области наблюдаются очереди, что подтвердил губернатор Белгородской области, но запасов топлива хватает. "Проблемы с топливом в области нет и не будет", — написал глава региона Вячеслав Гладков в своём в телеграм-канале.

Что касается огня, то он уже почти полностью потушен. Для ликвидации возгорания привлекались пожарные вертолёты и специальный поезд. Главное, что удалось добиться украинским войсками и командирам, — информационной шумихи. Но она спадёт, как только чёрный дым рассеется над Белгородом.

Видео © LIFE / Евгений Муравьёв

Украинские командиры, отдававшие приказ, забывают, что обстрел территории России даёт право задействовать договор ОДКБ. В итоге Украина дождётся того, что войска Белоруссии войдут с севера.

Огонь по людям и инфраструктуре

Сегодняшняя атака — не первое нападение со стороны ВСУ. Первые серьёзные обстрелы с территории Украины приняли на себя сёла Белгородской области Нехотеевка и Журавлёвка. Населённые пункты находятся в непосредственной близости к российско-украинской границе. В результате 24 марта погиб клирик храма великомученика Георгия Победоносца в Новой Ладоге Олег Артёмов. Священнослужитель окормлял русских воинов. Известно, что огонь по белгородским сёлам был открыт из реактивной системы залпового огня "Смерч".

Видео © t.me / Раньше всех. Ну почти.

29 марта в селе Красный Октябрь произошёл пожар на складе боеприпасов. По одной из версий, огонь возник из-за человеческого фактора, а по другой — к возгоранию приложили руку украинские войска. ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах сообщил, что пожар во временном военном городке возник в результате попадания снаряда, прилетевшего с территории Украины.

Фото © Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency Для чего украинские войска наносят удар по российской территории? 0 Для создания информационной шумихи Хотят нанести максимальный вред россиянам Демонстрируют силу для поднятия боевого духа ВСУ

Авторы Даниил Черных