ЕС и КНР согласились, что боевые действия на Украине подрывают мировую экономику

По словам главы Евросовета Мишеля, данный факт "не в интересах" ни европейского объединения, ни Пекина.

Евросоюз и Китай сошлись во мнении, что боевые действия на Украине подрывают мировую экономику. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС – Китай.

По его словам, "ЕС и КНР согласились", что российская спецоперация в Незалежной "угрожает глобальной безопасности и мировой экономике".

"Это не в интересах ни Китая, ни ЕС", — резюмировал Мишель.