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Регион
Опубликовано 1 апреля 2022, 14:05

ЕС и КНР согласились, что боевые действия на Украине подрывают мировую экономику

По словам главы Евросовета Мишеля, данный факт "не в интересах" ни европейского объединения, ни Пекина.

Евросоюз и Китай сошлись во мнении, что боевые действия на Украине подрывают мировую экономику. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС – Китай.

По его словам, "ЕС и КНР согласились", что российская спецоперация в Незалежной "угрожает глобальной безопасности и мировой экономике".

"Это не в интересах ни Китая, ни ЕС", — резюмировал Мишель.

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Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не будет просить Евросоюз отменить санкции. Там отметили, что необходимый запас прочности у страны есть, а на европейском содружестве "свет клином не сошёлся".

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Григорий Воронцов
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