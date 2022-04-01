ЕС и КНР согласились, что боевые действия на Украине подрывают мировую экономику
По словам главы Евросовета Мишеля, данный факт "не в интересах" ни европейского объединения, ни Пекина.
Евросоюз и Китай сошлись во мнении, что боевые действия на Украине подрывают мировую экономику. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС – Китай.
По его словам, "ЕС и КНР согласились", что российская спецоперация в Незалежной "угрожает глобальной безопасности и мировой экономике".
"Это не в интересах ни Китая, ни ЕС", — резюмировал Мишель.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не будет просить Евросоюз отменить санкции. Там отметили, что необходимый запас прочности у страны есть, а на европейском содружестве "свет клином не сошёлся".
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