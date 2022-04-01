Жребий брошен: Германия сыграет с Испанией в одной группе на чемпионате мира по футболу

Дисквалификация не позволит нашей команде выступить на турнире.

Сборная Германии сыграет с командой Испании в одной группе финального турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Таковы результаты жеребьёвки, прошедшей в столице Катара Дохе.

Итоги жеребьёвки финального турнира чемпионата мира по футболу: Группа A: Катар, Нидерланды, Сенегал, Эквадор

Группа B: Англия, США, Иран, а также Уэльс или Шотландия или Украина

Группа C: Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия

Группа D: Франция, Дания, Тунис, а также ОАЭ или Австралия или Перу

Группа E: Испания, Германия, Япония, а также Новая Зеландия или Коста-Рика

Группа F: Бельгия, Хорватия, Марокко, Канада

Группа G: Бразилия, Швейцария, Сербия, Камерун

Группа H: Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана

На данный момент известны 29 из 32 финалистов чемпионата мира. Обладатели ещё трёх путёвок определятся в июне. Одну из них получит победитель матча между Перу и сильнейшим в паре ОАЭ – Австралия. Вторую разыграют Коста-Рика и Новая Зеландия, третью — Уэльс и победитель матча Шотландия – Украина.

Финальный турнир чемпионата мира 2022 года пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Первенство впервые в истории будет проводиться зимой, а не летом. Организаторы приняли решение о переносе турнира для безопасности футболистов и болельщиков из-за летней жары на Ближнем Востоке.

Катар станет первой в истории арабской страной, которая примет чемпионат мира по футболу. Матчи пройдут на восьми стадионах в пяти городах. Матчи группового этапа пройдут с 21 ноября по 2 декабря, 1/8 финала — с 3 по 6 декабря, четвертьфиналы запланированы на 9–10 декабря, полуфиналы — на 13–14 декабря. Матч за третье место пройдёт 17 декабря, финал — 18 декабря.