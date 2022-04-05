Как Нетребко отменила Россию ради Запада, но проиграла везде Оперная певица Анна Нетребко, которая зарабатывала в России десятки миллионов, осудила "Операцию Z". Так она пыталась получить благосклонность Запада. Но там ей не поверили и лишили контрактов. 308304 308304 Анна Нетребко. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Jared Siskin / Patrick McMullan

На днях на своей странице в Facebook (владелец соцсети — компания Meta признана экстремистской организацией, работа Facebook запрещена в России) российская оперная певица Анна Нетребко на английском языке выступила с категорическим осуждением проведения на Украине специальной войсковой операции, а также сообщила о планах возобновить выступления в Европе с конца мая.

— На самом деле я встречалась с президентом Путиным всего несколько раз за всю свою жизнь, в основном по случаю вручения наград в знак признания моего искусства и на церемонии открытия Олимпиады, — написала Нетребко. — В остальном я никогда не получала никакой финансовой поддержки от российского правительства, я живу и являюсь налоговым резидентом в Австрии. Я люблю свою родину Россию и лишь через своё искусство ищу мира и единства. После объявленного перерыва я возобновлю выступления в конце мая сначала в Европе.

Заявление Анны Нетребко. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / annanetrebko

Концерты, что дороже родины

Заявление Нетребко вызвало бурную реакцию в обществе, ведь многие помнят её помощь Донецкому театру оперы и балета в осаждённой республике. Тогда она не испугалась возможного лишения австрийского гражданства и разрыва рекламных контрактов.

Однако вскоре выяснилась истинная причина её предательства. Незадолго до этого Баварская государственная опера и Метрополитен-опера в Нью-Йорке решили разорвать контракты с певицей. Нетребко надеялась на то, что после её осуждения "Операции Z" работодатели передумают и она сумеет остаться в обойме концертных мировых площадок и сохранить свою недвижимость и доходы на Западе.

Если посмотреть на личный сайт оперной дивы, то график выступлений в Европе на 2022 год весьма плотный: в мае она поёт в миланском La Sсala и Париже, в июне её концерта ждут в Швейцарии, в июле — несколько выступлений в Вене, немецкой Баварии и испанском Мадриде. Весь август прима поёт в Вероне и Кёльне и т.д. Это не считая работы в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и выступления в Новосибирске.

Выступление Анны Нетребко в Вене. Фото © ТАСС / via www.imago-images.de

Певица с активами на Западе

Анне Нетребко действительно есть что терять в Европе и США. Вопреки транслировавшемуся у нас в СМИ мнению о патриотизме и русскости "краснодарского чуда", в реальности Россию и певицу связывает не так уж и много — в основном заработки.

Ещё в 2006 году оперная дива получила австрийское гражданство и обосновалась в Вене. А в 2008-м вышла замуж за уругвайского баритона Эрвина Шротта, и пара обустроила в Австрии большой дом стоимостью около 2,5 млн евро с огромной кухней и интерьером в пёстром эклектичном стиле. В этом браке у Нетребко родился сын Тьяго.

Дом на Манхэттене, где живёт оперная певица.

В 2009 году за $2,5 млн супруги приобрели квартиру площадью 176,5 квадратных метров на 32-м этаже небоскрёба на Манхэттене в Нью-Йорке. Высотка располагается между Центральным парком и набережной Гудзона, и сейчас рыночная цена апартаментов составляет $3,8 млн. Их особенностью является стеклянный открытый балкон, на который многие гости звёздной пары попросту боялись выходить.

Брак с уругвайским коллегой продержался до 2013-го, а годом позже, после выступления на Олимпиаде в Сочи, у Нетребко завязался роман с азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым, за которого она позже вышла замуж.

Нетребко на балконе своей нью-йоркской квартиры на 32-м этаже. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / anna_netrebko_yusi_tiago

От добра добра не ищут

Несмотря на свою жизнь на Западе, оперная звезда активно зарабатывает в России. Путёвку в жизнь ей дал дирижёр Валерий Гергиев, оценивший талант юной Анны ещё в пору её учебы в Санкт-Петербургской консерватории. Именно он пригласил молодую исполнительницу в Мариинский театр, который станет её многолетним и надёжным кормильцем.

Судя по данным СПАРК, только за последние пять лет Нетребко подписала контрактов на выступления в театре на сумму более чем 60 млн рублей. Несколько месяцев назад, в самом конце 2021 года, она заключила очередной договор на 2022 год стоимостью 13,5 млн рублей.

Анна Нетребко и её супруг Юсиф Эйвазов. Фото © ТАСС / СТК / Roman Vondrous

Помимо постоянных контрактов у певицы случались и разовые выступления, доходы от которых вполне могли тягаться с зарплатой в Мариинке. Например, известно, что за один из таких концертов, который прошёл в 2014 году в Казани, Нетребко заработала 5,7 млн рублей.

Кроме того, значительную долю заработка ей приносили и корпоративы. На одном таком мероприятии для крупной российской компании прима Мариинки спела за 120 тысяч евро.

Всё это время Анна Нетребко купалась в народной любви. Ей доверили выступить на одном из самых знаковых мероприятий в России — зимней сочинской Олимпиаде.





В июле 2017 года журнал Forbes признал Анну Нетребко лидером рейтинга российских деятелей искусства, а также присудил девятое место среди российских знаменитостей вообще. Одновременно, по данным журнала, она являлась самым высокооплачиваемым музыкантом России, заработав за тот год 7,5 млн долларов.

Между молотом и наковальней

Теперь же, после внезапного откровения Нетребко, заработки и положение в России могут остаться в прошлом. Например, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета уже отменил запланированное на 2 июня выступление оперной певицы в связи с её "осуждением действий" России на Украине. В театре посчитали, что проживание и работа в Европе для артистки оказались важнее родины.

Аналогично могут поступить и другие концертные площадки вплоть до Мариинского театра. Тогда оперной диве не останется ничего другого, как искать способы выжить на Западе.

Анна Нетребко на Олимпиаде в Сочи. Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Но и за границей будущее теперь весьма туманно: тот же разорвавший контракт с Нетребко директор Метрополитен-оперы Питер Гелб после её признания в соцсетях счёл, что певица недостаточно "дистанцировалась от Путина".

— Мы прочли публикацию Анны, но пока не готовы изменить нашу позицию. Если Анна в долгосрочной перспективе продемонстрирует, что она всерьёз и полностью дистанцировалась от Путина, я буду готов к разговору, — заявил Гелб журналистам.

Заявление директора Метрополитен-оперы демонстрирует, что в Европе взяли курс на уничтожение русской звезды. А Нетребко оказалась в ситуации, когда она может лишиться средств к существованию в принципе. Сейчас прима вместе с семьёй находится на отдыхе в Дубае и пытается осмыслить происходящее.

Оперные певцы Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав Нужно ли нам понять и простить Анну Нетребко? 0 Да, она творческий человек и могла ошибиться Нет, Нетребко предала Россию ради контрактов на Западе Певица пыталась усидеть на двух стульях, но не смогла

Авторы Евгений Кузнецов