Администрация Байдена надеется, что благодаря переданной бронетехнике Незалежная укрепит свою группировку в восточной части Донбасса и сможет противостоять российским войскам.

США поспособствуют передаче Украине танков советского производства. Об этом сообщают источники газеты The New York Times в американской администрации. Уточняется, что это может стать первым случаем, когда США помогут отправить танки Киеву на фоне российской военной "Операции Z".

Как пишет издание, бронемашины могут быть направлены для укрепления украинской обороны в восточном Донбассе. При этом не приводится количество техники, которую планируется передать украинским военным, о каких именно танках идёт речь, а также не конкретизируется, какие страны могут принять участие в передаче Киеву вооружений. Однако подчёркивается, что посредником в этом вопросе выступят именно США.