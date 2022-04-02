Политолог Войко: Китай занял выжидательную позицию в конфликте на Украине

Китайские власти присматриваются к тому, как в мире будет всё развиваться. В частности, на их позицию повлияет поведение России, США и Евросоюза. Хотя сейчас очевидно, что Пекин симпатизирует Москве.

Сейчас Китай пытается подчеркнуть дружественный характер отношений с Россией, но с другой стороны он придерживается отстроенной инфраструктуры с Западом, которую нельзя в один момент закрыть и перечеркнуть. Так, Пекин решил занять выжидательную позицию в ситуации вокруг Украины. Как отметила доцент департамента "Прикладная политология" Финансового Университета при Правительстве РФ Евгения Войко в беседе с Лайфом, политика — искусство возможного.

"Есть отстроенная инфраструктура, которую одномоментно не закрыть, не перечеркнуть. Поэтому сейчас идёт попытка выжидательная. Китай присматривается к тому, как всё будет развиваться", — сказала Войко.

По её словам, многое будет зависеть от поведения России в украинском конфликте и газовом вопросе. Китай присматривается и к истории с рублём — насколько она долгосрочная и не будет ли она иметь "второго дна". Пекин наблюдает также за поведением Вашингтона и Евросоюза.

"Будут ли давить США и ЕС. Если это давление будет усиливаться, если будет в том числе угроза китайским интересам в азиатско-тихоокеанском регионе, например, через группировку AUKUS, через тот блок, который США пытаются активно создавать в АТР", — объяснила политолог.

По её словам, совокупность этих факторов во многом повлияет на позицию Китая. Тем не менее сложно сказать, что Пекин сделает открытый выбор. Сейчас китайское правительство пытается балансировать, но очевидно, что КНР симпатизирует Москве.