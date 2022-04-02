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Опубликовано 2 апреля 2022, 12:44

Deadline: Google угрожает отключить монетизацию за определённый контент об Украине

В частности, запрещено говорить о том, что "жертвы сами виноваты в своей трагедии", а также обвинять Незалежную в геноциде и намеренных нападениях на своих граждан.

Компания Google предупреждает авторов с осторожностью подходить к созданию контента и угрожает отключить монетизацию за определённую информацию об Украине. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на соответствующее письмо, подписанное командой Google Ad Manager.

В частности, пользователям запрещают утверждать, что "жертвы сами виноваты в своей трагедии" или говорить о схожих обвинениях — например, что Украина "совершает геноцид или намеренно нападает на своих граждан". При этом в корпорации уточнили, что могут отключить монетизацию и по другим причинам.

Роскомнадзор снова призвал YouTube перестать ограничивать деятельность российских СМИ
Роскомнадзор снова призвал YouTube перестать ограничивать деятельность российских СМИ

В компании заявили, что уже применяют определённые ограничения в отношении сообщений, связанных с конфликтом на Украине.

Ранее Лайф рассказывал, что Роскомнадзор пригрозил "Википедии" штрафом до четырёх миллионов рублей. Такая мера настигла образовательный ресурс за размещение "недостоверных общественно значимых материалов".

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Pexels

Артур Лапсаков
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