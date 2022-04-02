Почему после атаки на Белгород "откалибровали" Кременчугский НПЗ Журналист Игорь Мальцев — о том, почему российские ВКС с хирургической точностью уничтожили топливные цистерны, но не тронули само производство. 106805 106805 Обложка © ТАСС / Минобороны РФ

Спецоперация, похоже, вскрывает интересные вещи, обычно находящиеся на периферии внимания публики.

Вот, скажем, тут наши зашли тремя самолётами ВКС на Кременчугский НПЗ. Буквально сразу после — укроэскапады в Белгороде. И тут же встали вопросы как от "диванных бойцов", так и от вполне серьёзных авторов.

Один из основных: почему единственный НПЗ, который обеспечивает топливом практически всю укровоенную технику, не был уничтожен в первые же дни? А ведь он качает 7–8 тыс. тонн нефти в сутки, обеспечивает примерно 30% украинского рынка. Его остановка значительно осложнит положение украинской армии и фактически лишит её внутренних поставок нефтепродуктов.

И считается, что он принадлежит основному спонсору Зеленского — Бене Коломойскому, одному из "драйверов" антироссийского противостояния.

Чем обусловлена некоторая хирургичность ударов, которые касались прежде всего хранилищ, но не производственных мощностей? Существует версия, по которой его не снесли полностью именно потому, что он принадлежит Коломойскому. Если же от Коломойского тянется цепочка взаимоотношений, долгов и расчётов со всякими олигархами российского происхождения, то тем хуже этим олигархам. И не так важно, находятся они под санкциями или нет.

Хотя эта версия требует серьёзных доказательств того, с какой стати нашим бы щадить собственность именно Коломойского, в то время как войска сносят актив другого укроолигарха — завод "Азовсталь". Нелогично как-то. И вряд ли мы увидим документальные подтверждения этой версии.

Но нелогично было ровно до вчерашнего удара русских сил по заводу. Теперь всё встаёт на свои места.

Гораздо логичнее выглядит мысль, что фактически у российского командования была принципиальная возможность точечным ударом лишить ВСУ внутреннего источника ГСМ и одновременно сохранить способность восстановить завод в будущем. На самом деле вот это соображение "восстановить то-то и то-то в будущем" универсально, так как, скорее всего, восстанавливать придётся опять-таки русским... и не только НПЗ. Этим объясняется аккуратность, с которой командование наносит удары там, где можно было оставить ровное, хорошо прожаренное поле.

Сейчас в связи с остановкой этого НПЗ встанет вопрос (в очередной раз) о запрете поставок топлива на территорию Украины, так как, прикрываясь нуждами гражданского населения, посредники, скорее всего, будут перепродавать топливо украинским военным. Не случайно председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил обсудить прекращение поставок на Украину топлива и горюче-смазочных материалов, которые используются украинскими вооружёнными силами в Донбассе. Логично? Логично.

Фото ТАСС / Андрей Новак Почему Российская армия не уничтожила производственные мощности? 0 Потому что придётся строить заново Потому что это по факту российский НПЗ

Авторы Игорь Мальцев