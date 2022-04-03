Глава союза промышленности ФРГ предупредил о мрачных перспективах для немецкой экономики

Зигфрид Руссвурм призвал правящую коалицию Германии защитить экономику и немецкие предприятия, а также "смягчить кризис".

Перспективы для немецкой экономики выглядят мрачно на фоне ситуации на Украине и повышения стоимости энергоносителей. Об этом заявил президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм.

"Для Германии экономические перспективы выглядят очень мрачно", — приводит DPA его слова.

В союзе отметили, что последствия событий на Украине могут затормозить восстановление экономики в еврозоне и её глобальный рост. Также пагубно скажутся на немецком экспорте санкции. В BDI считают, что инвестирование ФРГ в машины и другое оборудование может приостановиться уже в 2022 году.

И хотя сейчас нельзя сделать окончательный вывод, как ситуация повлияет на покупательную способность населения, но рост цен на энергоносители и сопутствующая ему инфляция приводят к снижению этого показателя. Также в союзе уверены, что в 2022 году незначительно вырастут частные потребительские расходы.

Таким образом, Руссвурм призвал правящую коалицию Германии защитить экономику и немецкие предприятия, а также "смягчить кризис". Властям необходимо разработать временные меры поддержки, это позволит помочь компаниям, которые вынужденно сталкиваются с трудностями на фоне роста цен на энергоносители.