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Регион
Опубликовано 3 апреля 2022, 17:53
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Зеленский заявил, что РФ и Украина уже близки к достижению договорённостей

Говоря о предполагаемом содержании документа, украинский лидер подтвердил, что его страна примет безъядерный, внеблоковый, нейтральный статус, но взамен получит членство в Евросоюзе.

Россия и Украина близки к достижению определённых договорённостей. Об этом сообщил президент Незалежной Владимир Зеленский в интервью журналистам американского телеканала CBS.

"Мы считаем, что стороны очень близки к достижению договорённостей. Утверждение возможных договорённостей будет происходить на уровне руководителей стран", — сказал украинский лидер.

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Говоря о предполагаемом содержании документа, он подтвердил, что Незалежная примет безъядерный, внеблоковый, нейтральный статус. При этом Зеленский подчеркнул, что взамен у страны будет членство в ЕС.

А ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Зеленский отказался от предложения канцлера ФРГ Олафа Шольца избежать конфликта с Россией. Как пишет издание, на встрече в Мюнхене 19 февраля канцлер сказал украинскому лидеру, что Киев должен отказаться от своих устремлений в НАТО. Но тот отверг эту идею.


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Сайт президента Украины

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