Зеленский заявил, что РФ и Украина уже близки к достижению договорённостей

Говоря о предполагаемом содержании документа, украинский лидер подтвердил, что его страна примет безъядерный, внеблоковый, нейтральный статус, но взамен получит членство в Евросоюзе.

Россия и Украина близки к достижению определённых договорённостей. Об этом сообщил президент Незалежной Владимир Зеленский в интервью журналистам американского телеканала CBS.

"Мы считаем, что стороны очень близки к достижению договорённостей. Утверждение возможных договорённостей будет происходить на уровне руководителей стран", — сказал украинский лидер.

Говоря о предполагаемом содержании документа, он подтвердил, что Незалежная примет безъядерный, внеблоковый, нейтральный статус. При этом Зеленский подчеркнул, что взамен у страны будет членство в ЕС.