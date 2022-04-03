Зеленский заявил, что РФ и Украина уже близки к достижению договорённостей
Говоря о предполагаемом содержании документа, украинский лидер подтвердил, что его страна примет безъядерный, внеблоковый, нейтральный статус, но взамен получит членство в Евросоюзе.
Россия и Украина близки к достижению определённых договорённостей. Об этом сообщил президент Незалежной Владимир Зеленский в интервью журналистам американского телеканала CBS.
"Мы считаем, что стороны очень близки к достижению договорённостей. Утверждение возможных договорённостей будет происходить на уровне руководителей стран", — сказал украинский лидер.
Говоря о предполагаемом содержании документа, он подтвердил, что Незалежная примет безъядерный, внеблоковый, нейтральный статус. При этом Зеленский подчеркнул, что взамен у страны будет членство в ЕС.
А ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Зеленский отказался от предложения канцлера ФРГ Олафа Шольца избежать конфликта с Россией. Как пишет издание, на встрече в Мюнхене 19 февраля канцлер сказал украинскому лидеру, что Киев должен отказаться от своих устремлений в НАТО. Но тот отверг эту идею.
Сайт президента Украины