"День героя": Спецпроект Лайфа рассказывает об отваге защитников Донбасса в ходе "Операции Z"

Участники специальной военной операции по защите Донбасса, кто они? Каждый день мы в спецпроекте Лайфа рассказываем о детстве солдат и офицеров, о том, почему они стали военными и как их выбор восприняли родители. Мы воспеваем подвиг тех, кто сейчас находится на передовой и выполняет задачи государственной важности.

Несколько историй о тех, чей подвиг достоин самого искреннего восхищения, уже доступны нашим читателям. Это рассказ о стюардессе из Донецка Анне, которая научилась обращаться с оружием и пошла на фронт добровольцем, а сейчас дослужилась до заместителя командира роты. Другой наш герой — Иван Фомин — с детства хотел пойти по стопам отца и деда и стать военным. На Украине группа майора Фомина обнаружила украинских диверсантов из батальона "Азов" и первой атаковала их. Имя другого российского военного — Антона Левина — теперь знает вся страна. Во время спецоперации на Украине он обнаружил и уничтожил три фугаса, а затем группа под его руководством вступила в бой с врагом, превосходящим их по численности. Левин был ранен, но не допустил потерь среди подчинённых.