7 удивительных и интересных фактов о жизни студентов в СССР

В СССР многие хотели стать инженерами

В это трудно сейчас поверить, но во времена Советского Союза в почёте и приоритете стояли инженерные профессии. Если сегодня популярностью пользуются педагогические, журналистские, медицинские или художественные отделения, то в СССР большинство студентов мечтали попасть на факультет, где их обучили бы профессии, полезной для общества, чтобы потом пойти работать на завод.

Студенты были самой бедной прослойкой общества

Часто у советских студентов не хватало денег даже на еду, поэтому между сессиями они искали подработку. Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Режиссёр Леонид Гайдай. Сценарий Леонида Гайдая, Якова Костюковского, Мориса Слободского

Если сейчас существует сегмент платного образования и многие студенты учатся за счёт родителей, которые помогают им оплачивать обучение, то в Советском Союзе учёба в вузах была бесплатной. Студентам с хорошей успеваемостью даже платили стипендии. Правда, её не всегда хватало на жизнь, даже отличникам приходилось искать подработку.

"Слабые" общежития

Наверное, единственное, что объединяет студентов поколения СССР и современных, — это общежития. Что во времена Советского Союза, что в современности, эти здания нельзя назвать слишком комфортными для жизни. Но зато у советских студентов были две разновидности общаг: коридорные и блочные. Коридорные общежития напоминали плацкарт — то есть всё помещение было сплошным, а в блочных оно уже делилось на комнаты.

Сборы, на которых копали картошку

Помните, как вы компанией весело проводили время за сбором урожая? Это была фишка советских студентов — их очень часто звали в соседние колхозы помогать собирать урожай. Платили редко, зато такие мероприятия играли воспитательную роль, а ещё здорово сближали факультеты.

Студенты-стиляги

Одной из популярных субкультур во времена СССР были стиляги. Кадр из фильма "Стиляги". Режиссёр Валерий Тодоровский. Сценарий Юрия Короткова, Валерия Тодоровского, Евгения Маргулиса

Молодёжные субкультуры были всегда. Если сегодня юноши и девушки называют себя "анимешниками", "к-поперами" или "киберготами", то во времена СССР были стиляги. Большинство из которых как раз и были студентами.

Правила созданы для того, чтобы их нарушать

Ходят мифы, что советские студенты были самыми прилежными и правильными. Отчасти это действительно так. Но почему-то всем стыдно рассказывать про то веселье, которое они устраивали. Конечно, не все, но были нарушители спокойствия, которые и правила общежития "обходили", и шумные вечеринки у себя в комнатах закатывали.

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