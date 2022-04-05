Глава МИД Германии выступила против эмбарго на поставки российского газа
В нынешней ситуации, как отмечает Бербок, такой шаг только повысит цену конфликта в Незалежной.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против запрета на импорт российского газа из-за спецоперации на Украине. Она объяснила в эфире телеканала Tagesschau, что это не даст нужных результатов.
По словам главы немецкого МИД, если бы введение полного эмбарго на энергоносители из РФ остановило кризис на Украине, "тогда мы бы это незамедлительно сделали". Однако в нынешней ситуации, как отмечает Бербок, такой шаг только повысит цену конфликта. Тем не менее министр заверила, что ФРГ вместе с партнёрами в ЕС обсудят снижение зависимости от российского газа.
Напомним, 23 марта президент России Владимир Путин поручил перевести расчёты за газ для недружественных стран в рубли. Он пояснил, что цены и объёмы в ранее заключённых контрактах изменены не будут, только валюта платежа. После этого министр экономики ФРГ Хабек заявил о том, что страны G7 отказываются платить за энергоресурсы в рублях. "Большая семёрка" считает, что это будет являться явным нарушением существующих контрактов. Страны намерены призывать пострадавшие компании не выполнять требование России.
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