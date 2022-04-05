Глава МИД Германии выступила против эмбарго на поставки российского газа

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против запрета на импорт российского газа из-за спецоперации на Украине. Она объяснила в эфире телеканала Tagesschau , что это не даст нужных результатов.

По словам главы немецкого МИД, если бы введение полного эмбарго на энергоносители из РФ остановило кризис на Украине, "тогда мы бы это незамедлительно сделали". Однако в нынешней ситуации, как отмечает Бербок, такой шаг только повысит цену конфликта. Тем не менее министр заверила, что ФРГ вместе с партнёрами в ЕС обсудят снижение зависимости от российского газа.