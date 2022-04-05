Роднина — о возможном оттоке фигуристов за границу: Будет восприниматься очень болезненно
Ранее хореограф Илья Авербух заявил, что такой сценарий вполне реален из-за введённых против наших спортсменов ограничений.
Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в интервью Sport24 прокомментировала возможный отток отечественных фигуристов в другие страны.
"Менять спортивное гражданство или нет, фигуристы будут решать сами, каждый в отдельности. Будет ли переход в другую сборную считаться предательством? В данном случае, если это будет касаться известных спортсменов, это будет восприниматься очень болезненно. Кто-то посчитает это предательством, кто-то — просто будет осуждать за такое решение", — отметила Роднина.
Парламентарий заметила, что в нынешних условиях смена спортивного гражданства — не самый правильный шаг, который будет воспринят болельщиками негативно. При этом каждый возможный случай нужно рассматривать отдельно, заключила Роднина.
Ранее хореограф Илья Авербух выразил мнение, что российские фигуристы могут начать массово менять спортивное гражданство из-за санкций со стороны ISU и невозможности выступать на международных соревнованиях.
ТАСС / Сергей Бобылев