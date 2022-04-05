Роднина — о возможном оттоке фигуристов за границу: Будет восприниматься очень болезненно

Ранее хореограф Илья Авербух заявил, что такой сценарий вполне реален из-за введённых против наших спортсменов ограничений.

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в интервью Sport24 прокомментировала возможный отток отечественных фигуристов в другие страны.

"Менять спортивное гражданство или нет, фигуристы будут решать сами, каждый в отдельности. Будет ли переход в другую сборную считаться предательством? В данном случае, если это будет касаться известных спортсменов, это будет восприниматься очень болезненно. Кто-то посчитает это предательством, кто-то — просто будет осуждать за такое решение", — отметила Роднина.

Парламентарий заметила, что в нынешних условиях смена спортивного гражданства — не самый правильный шаг, который будет воспринят болельщиками негативно. При этом каждый возможный случай нужно рассматривать отдельно, заключила Роднина.