Он также отметил, что из-за пропаганды западных СМИ складывается впечатление, что президент США цепляется за любую легенду, которая соответствует его целям.

Бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор озвучил главную ошибку американского лидера Джо Байдена в ситуации на Украине. По мнению чиновника, стремление НАТО продвинуться к западным границам России может стать величайшей внешнеполитической ошибкой Штатов со времён Второй мировой войны.

Руководство Америки, по словам собеседника The American Conservative, не извлекло уроков из прошлых ошибок. Действующий президент США и однопартийное руководство в Вашингтоне собственноручно усиливают значимость России, Китая, Индии, Японии, Средней и Юго-Восточной Азии в евразийском пространстве.

Макгрегор особо подчеркнул, что западные издания регулярно выставляют руководство России и ВС РФ в негативном свете. Поэтому складывается мнение, что американский лидер цепляется за любую легенду, которая соответствует его целям. Но умалчивание о причинах расширения НАТО на восток за счёт Украины не сможет изменить стратегическую реальность.

"Американские избиратели инстинктивно понимают, что американцы ничего не выиграют от войны с Россией, объявленной или необъявленной. Короткая поездка почти в любой супермаркет или на заправочную станцию ​​в США объясняет почему", — рассказал эксперт.