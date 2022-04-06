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Регион
Опубликовано 6 апреля 2022, 09:09
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"Наживаются на хаосе": МИД Китая предложил США способ мирно разрешить конфликт на Украине

Он призывает Вашингтон перестать подливать масло в огонь и начать действительно содействовать мирным переговорам.

Американские власти должны продемонстрировать своё стремление разрешить конфликт на Украине, отменив введённые в отношении России санкции, считает официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

"Если США действительно искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, они должны перестать подливать масло в огонь, прекратить размахивать санкционной дубинкой и действительно содействовать мирным переговорам", — заявил китайский дипломат.

Лицзянь уверен, что представители Белого дома должны прекратить выступать с угрозами в адрес Москвы. По его мнению, "США наживаются на хаосе". Дипломат подчеркнул, что "санкциями не вернуть мир и не обеспечить безопасность".

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Андрей Бражников
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