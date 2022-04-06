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Опубликовано 6 апреля 2022, 13:15

В Госдуму внесён законопроект об усилении защиты персональных данных россиян

Документ направлен на защиту прав граждан РФ со стороны иностранных операторов в условиях русофобии, нарастающей в недружественных государствах.

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, направленный на усиление защиты персональных данных россиян и ужесточение требований к операторам обработки таких данных. Текст документа опубликован в электронной базе нижней палаты.

Как указано в пояснительной записке, инициатива разработана "в целях усиления защиты прав граждан как субъектов персональных данных на неприкосновенность их частной жизни". Речь идёт о том, что сегодня российские граждане сталкиваются с политикой сознательной дискриминации в недружественных странах. Существует вероятность того, что операторы персональных данных россиян в таких государствах не только не будут предпринимать необходимые действия для сохранения этих данных, но и могут прямым образом использовать их в целях информационного давления, а также попыток ухудшения реального уровня жизни граждан. В связи с этим в закон "О персональных данных" предлагается внести поправки, направленные на совершенствование правовой защищённости субъектов персональных данных, а также на усиление в этой сфере госконтроля. В частности, вводится обязанность операторов незамедлительно информировать уполномоченные органы власти об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных.

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Ещё одно законодательное нововведение устанавливает обязанность для операторов персональных данных российских граждан уведомлять Роскомнадзор о своём намерении осуществлять трансграничную передачу персональных данных. При этом Россия оставляет за собой право запретить или ограничить такого рода передачу, если имеются сомнения насчёт дальнейшей целостности и сохранности персональных данных российских граждан или возможности использования этих данных в ущерб нашей стране. Законопроектом также вводится ограничение на обработку биометрических персональных данных несовершеннолетних.

Кроме того, документом предусматривается обязанность операторов обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы. А сроки исполнения операторами запросов органов власти и граждан по вопросам, связанным с незаконной обработкой персональных данных, сокращаются в три раза — с 30 до 10 дней.

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Ранее Лайф писал, что Минцифры и ФАС будут следить за ростом цен на сотовую связь. В ведомстве рекомендовали операторам равномерно распределить нагрузку на сети, в частности ограничить предложения безлимитных тарифов.

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Алексей Берковиц
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