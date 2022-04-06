Васильев заявил, что Жириновский десятилетиями создавал особый настрой в политике России
Он помнит коллегу как энергичного, амбициозного и порой авантюрного человека, который всегда был переполнен идеями.
Васильев прокомментировал смерть Жириновского. Видео © LIFE
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский десятилетиями создавал особый настрой в политическом поле России. Своими яркими высказываниями по острым вопросам, своими идеями, выраженными порой в резкой и гротескной форме, он оказывал влияние на политическую мысль в стране, считает руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев.
По его мнению, Жириновский не стеснялся обнажённой острой подачи там, где принято было шлифовать свои высказывания. Именно поэтому все политики, несмотря на своё согласие или несогласие с точкой зрения лидера ЛДПР, находились под его влиянием в той или иной степени. Васильев рассказал, что помнит Жириновского как энергичного, амбициозного и порой авантюрного человека. По его словам, политик всегда был переполнен идеями, которые привлекали не только его коллег и однопартийцев, но и избирателей.
"Сегодня мы скорбим о том, что в такие непростые времена ушёл человек, который любил Россию, любил её граждан, защищал их. Это отличало его в работе. Он очень много отдавал своей энергии людям, и сегодня многие люди в России вспоминают его и отдают ему должное со словами благодарности и признательности за тот путь, который он прошёл в политике. Хочется, чтобы те идеалы, которым он служил, были поддержаны. Я убеждён, что так и будет", — заключил Васильев.
Напомним, о госпитализации 75-летнего Владимира Жириновского стало известно 9 февраля, лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. 25 марта СМИ сообщили о смерти политика, но тогда эту информацию быстро опровергли однопартийцы и коллеги Жириновского, а также Минздрав РФ. Однако сегодня, 6 апреля, стало известно, что Владимир Вольфович скончался на 76-м году жизни. В Минздраве рассказали, что медики до последнего боролись за жизнь известного политика.
LIFE