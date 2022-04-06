Васильев заявил, что Жириновский десятилетиями создавал особый настрой в политике России

Он помнит коллегу как энергичного, амбициозного и порой авантюрного человека, который всегда был переполнен идеями.

Васильев прокомментировал смерть Жириновского. Видео © LIFE

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский десятилетиями создавал особый настрой в политическом поле России. Своими яркими высказываниями по острым вопросам, своими идеями, выраженными порой в резкой и гротескной форме, он оказывал влияние на политическую мысль в стране, считает руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев.

По его мнению, Жириновский не стеснялся обнажённой острой подачи там, где принято было шлифовать свои высказывания. Именно поэтому все политики, несмотря на своё согласие или несогласие с точкой зрения лидера ЛДПР, находились под его влиянием в той или иной степени. Васильев рассказал, что помнит Жириновского как энергичного, амбициозного и порой авантюрного человека. По его словам, политик всегда был переполнен идеями, которые привлекали не только его коллег и однопартийцев, но и избирателей.