Названы дата и место прощания с Владимиром Жириновским
Владимир Жириновский. Фото © ТАСС/Сергей Фадеичев
Ранее спикер Госдумы заявил, что личность Жириновского настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России.
Прощание с председателем ЛДПР Владимиром Жириновским, который умер сегодня после продолжительной болезни, пройдёт в Колонном зале Дома союзов 8 апреля. Об этом на пленарном заседании сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
"Провели консультации, встреча прошла с руководством фракции ЛДПР, все считают, что будет правильно проститься в Колонном зале Дома союзов. В пятницу", — уточнил спикер Госдумы.
Напомним, сегодня, 6 апреля, стало известно, что Владимир Вольфович скончался на 76-м году жизни. В Минздраве рассказали, что медики до последнего боролись за жизнь известного политика. В связи со случившимся в Москве выразили готовность увековечить память Жириновского. Политика похоронят на Троекуровском кладбище.