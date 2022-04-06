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Регион
Опубликовано 6 апреля 2022, 16:29
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Названы дата и место прощания с Владимиром Жириновским

Владимир Жириновский. Фото © ТАСС/Сергей Фадеичев

Владимир Жириновский. Фото © ТАСС/Сергей Фадеичев

Ранее спикер Госдумы заявил, что личность Жириновского настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России.

Прощание с председателем ЛДПР Владимиром Жириновским, который умер сегодня после продолжительной болезни, пройдёт в Колонном зале Дома союзов 8 апреля. Об этом на пленарном заседании сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

"Провели консультации, встреча прошла с руководством фракции ЛДПР, все считают, что будет правильно проститься в Колонном зале Дома союзов. В пятницу", — уточнил спикер Госдумы.

Патриарх Кирилл хочет лично провести отпевание Жириновского
Патриарх Кирилл хочет лично провести отпевание Жириновского

Напомним, сегодня, 6 апреля, стало известно, что Владимир Вольфович скончался на 76-м году жизни. В Минздраве рассказали, что медики до последнего боролись за жизнь известного политика. В связи со случившимся в Москве выразили готовность увековечить память Жириновского. Политика похоронят на Троекуровском кладбище.

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Оксана Попова
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