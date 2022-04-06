Названы дата и место прощания с Владимиром Жириновским

Ранее спикер Госдумы заявил, что личность Жириновского настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России.

Прощание с председателем ЛДПР Владимиром Жириновским, который умер сегодня после продолжительной болезни, пройдёт в Колонном зале Дома союзов 8 апреля. Об этом на пленарном заседании сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.