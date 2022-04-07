Лукашенко обвинил Запад в давлении на Украину при выборе места переговоров с Россией
Однако Белоруссия не настаивает на своей площадке, признался политик, главное, чтобы по итогу этих встреч был результат, ведь происходящие в Незалежной события негативно влияют и на республику.
Решение о проведении российско-украинских переговоров в Турции является следствием давления Запада на Киев. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Стамбул — это давление Запада на Украину ни в коем случае не ехать в Беларусь. Им не нужна была миротворческая миссия в Беларуси. По замыслу, я вам сказал: они в одну корзину нас сложили с Россией и решили заодно разобраться", — цитирует главу республики его пресс-служба.
При этом Лукашенко уточнил, что Белоруссия не настаивает на своей площадке, важно, чтобы в переговорах был результат. По его словам, события, происходящие на Украине, наносят большой вред его стране.
А ранее Лукашенко сообщил о намерении встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время. По словам белорусского лидера, он бы хотел узнать о существующих проблемах, которые возможно решить на уровне президентов.
Сайт президента Белоруссии