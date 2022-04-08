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Регион
Опубликовано 8 апреля 2022, 09:27

Евросоюз принял пятый пакет санкций против России

В частности, вводится полный запрет на транзакции четырёх ключевых российских банков, а их активы замораживаются. Также запрещено грузовое транспортное сообщение с РФ и Белоруссией.

Евросоюз принял пятый пакет санкций против России, запретив заходы российских судов в свои порты. Об этом сообщает Совет Европы.

Также ЕС согласовал эмбарго на поставки угля из РФ, эта мера вступит в силу в августе. Кроме того, вводится полный запрет на транзакции четырёх ключевых российских банков, а их активы замораживаются.

Кроме того, в пакет вошли: запрет на грузовое транспортное сообщение с Россией и Белоруссией, в том числе транзит через ЕС; запрет на поставки из РФ древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя; запрет на участие российских компаний в госзакупках в ЕС; запрет на поставки в Россию авиационного топлива, полупроводников, сложной электроники, программного обеспечения, чувствительного оборудования.

США ввели новые санкции против граждан и предприятий России
США ввели новые санкции против граждан и предприятий России

Ограничения вступят в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.

Ранее Лайф рассказывал, что США вывели из-под санкций телекоммуникационное оборудование. Теперь будут разрешены все операции по его приобретению для поставки в Россию, как напрямую, так и косвенным образом.

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Pexels

Артур Лапсаков
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