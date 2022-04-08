Своими односторонними правками Незалежная подтверждает, что только боевые успехи ВС РФ могут привести её за стол переговоров. Но что касается целей спецоперации, то Россия непоколебима в этом вопросе.

В последние дни Киев вновь демонстрирует своё презрение к дипломатической форме разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил в беседе с Лайфом политолог, аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Пётр Колчин.

"В последние дни киевский режим вновь продемонстрировал своё полное презрение к дипломатической форме разрешения конфликта. В украинском медиапространстве появлялись информационные поводы, свидетельствующие об отказе Киева от тех немногих договорённостей, установленных в Стамбуле", — сказал он.

Политолог также отметил пересмотр пунктов о военных учениях на территории Украины без одобрения стран-гарантов, на котором настояла администрация президента Владимира Зеленского. Причём односторонняя "редакция" гласит, что эти ограничения можно легко обойти. Вместе с тем Колчин подчеркнул, что Киев подверг пересмотру принципиальный для РФ пункт о статусе Крыма, Севастополя, ДНР и ЛНР.

Такие односторонние правки являются попыткой срыва переговорного процесса. По словам эксперта, таким образом Киев наглядно подтверждает, что только боевые успехи ВС РФ могут привести Украину за стол переговоров. Он уверен, что офис Зеленского будет в любом случае устраивать "новые провокации и преступления" в отношении российских военнопленных и мирных украинцев.

"Саботаж договорённостей может проводиться только в интересах одной стороны — Соединённых Штатов и их ближайших союзников, пытающихся в ходе кризиса восстановить своё влияние в Европе", — подчеркнул Колчин.

Целями "Операции Z" являются "признание статуса Крыма, Севастополя и Донбасса, демилитаризация, денацификация и закреплённый нейтральный статус", и в этом Россия непоколебима.