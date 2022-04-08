Евросоюз расширил чёрный список против физлиц и юрлиц РФ и Белоруссии
В реестр персон нон-грата также включены 179 членов правительств и парламентов Донецкой и Луганской народных республик.
Евросоюз расширил чёрный список против России и Белоруссии, добавив в него 217 физических и 18 юридических лиц. Сейчас в него входят 1091 человек и 80 организаций, об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.
"Еврокомиссия приветствует, что санкции введены против ещё 217 лиц и 18 организаций. Всего санкции введены против 1091 физического лица и 80 организаций", — сообщили в ЕК.
Также в реестр включены 179 членов правительств и парламентов Донецкой и Луганской народных республик.
Ранее послы стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России. Камнем преткновения был вопрос о запрете на импорт угля из РФ, однако диппредставителям удалось договориться и по этому пункту.
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