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Опубликовано 8 апреля 2022, 10:25

Евросоюз расширил чёрный список против физлиц и юрлиц РФ и Белоруссии

В реестр персон нон-грата также включены 179 членов правительств и парламентов Донецкой и Луганской народных республик.

Евросоюз расширил чёрный список против России и Белоруссии, добавив в него 217 физических и 18 юридических лиц. Сейчас в него входят 1091 человек и 80 организаций, об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

"Еврокомиссия приветствует, что санкции введены против ещё 217 лиц и 18 организаций. Всего санкции введены против 1091 физического лица и 80 организаций", — сообщили в ЕК.

Также в реестр включены 179 членов правительств и парламентов Донецкой и Луганской народных республик.

США ввели новые санкции против граждан и предприятий России
США ввели новые санкции против граждан и предприятий России

Ранее послы стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России. Камнем преткновения был вопрос о запрете на импорт угля из РФ, однако диппредставителям удалось договориться и по этому пункту.

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Getty Images / Carl Court

Ирина Мусина
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