Пользователи соцсетей ополчились на Prada, разглядев поддержку "Операции Z" на фото с показа

Пользователи соцсетей разглядели поддержку российской военной спецоперации по защите Донбасса — "Операции Z" — в фотографиях и роликах с показа модного дома Prada. О чём не преминули сообщить, оставив комментарии под постами компании. Дело в том, что на подиуме подписчики обнаружили символ Z — так падал свет. Буква Z наносится для идентификации на технику российских войск, проводящих демилитаризацию и денацификацию Украины. Кстати, никого не смутило, что показ прошёл за несколько недель до 24 февраля, когда была начата спецоперация.

Это видео с показа появилось в соцсетях Prada в середине января 2022-го

Вот что понаписали возмущённые юзеры: "Prada, какого чёрта? Удалите букву Z!!!", "Как вы можете это поддерживать??", "Вы фашисты?", "Удалите Z со своего сайта!" Стоит отметить, что части фанатов бренда удаётся сохранять голову холодной. Они обратили внимание на следующие моменты: "Буква Z сама по себе существует в алфавите уже сотни лет) у вас уже шизофрения, если везде подтекст видите?😀", "Теперь запретят и Зорро, и Гарри Поттера? Мозги прочисти, кусок сала!!! Это всего лишь подиум! Всего лишь культура моды!!! Иди воевать, сидишь тут — комменты строчишь!", "Ставь лайк, если угораешь каждый раз с реакции украинцев на букву Z 😂😂".