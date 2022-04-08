Японский производитель строительной техники Komatsu приостановил работу завода в РФ
В компании отметили, что из-за конфликта на Украине сбои в цепочке поставок остаются серьёзными, а также неясно влияние в финансовой сфере.
Крупнейший японский производитель строительной и дорожной техники Komatsu принял решение приостановить деятельность завода в России. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"В настоящее время Komatsu приостановила поставки и производство на своём производственном предприятии", — говорится в сообщении.
Это решение было объявлено ещё 30 марта 2022 года. Дело в том, что из-за конфликта на Украине сбои в цепочке поставок остаются серьёзными, а также неясно влияние в финансовой сфере. Кроме того, компания пожертвует один миллион евро пострадавшим от ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Spotify с 11 апреля полностью приостановит работу в России. В компании уточнили, что уехавшим в другую страну россиянам можно будет сменить регион в настройках профиля. По крайней мере, такая возможность скоро будет доступна для владельцев Premium-подписки.
сайт Komatsu