Японский производитель строительной техники Komatsu приостановил работу завода в РФ

В компании отметили, что из-за конфликта на Украине сбои в цепочке поставок остаются серьёзными, а также неясно влияние в финансовой сфере.

Крупнейший японский производитель строительной и дорожной техники Komatsu принял решение приостановить деятельность завода в России. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В настоящее время Komatsu приостановила поставки и производство на своём производственном предприятии", — говорится в сообщении.

Это решение было объявлено ещё 30 марта 2022 года. Дело в том, что из-за конфликта на Украине сбои в цепочке поставок остаются серьёзными, а также неясно влияние в финансовой сфере. Кроме того, компания пожертвует один миллион евро пострадавшим от ситуации на Украине.