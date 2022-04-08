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Опубликовано 8 апреля 2022, 13:44

Японский производитель строительной техники Komatsu приостановил работу завода в РФ

В компании отметили, что из-за конфликта на Украине сбои в цепочке поставок остаются серьёзными, а также неясно влияние в финансовой сфере.

Крупнейший японский производитель строительной и дорожной техники Komatsu принял решение приостановить деятельность завода в России. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В настоящее время Komatsu приостановила поставки и производство на своём производственном предприятии", — говорится в сообщении.

Это решение было объявлено ещё 30 марта 2022 года. Дело в том, что из-за конфликта на Украине сбои в цепочке поставок остаются серьёзными, а также неясно влияние в финансовой сфере. Кроме того, компания пожертвует один миллион евро пострадавшим от ситуации на Украине.

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Ранее сообщалось, что Spotify с 11 апреля полностью приостановит работу в России. В компании уточнили, что уехавшим в другую страну россиянам можно будет сменить регион в настройках профиля. По крайней мере, такая возможность скоро будет доступна для владельцев Premium-подписки.

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сайт Komatsu

Евгения Колесникова
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