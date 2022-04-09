Байден сообщил лидеру ЮАР Рамафосе о необходимости единого ответа на спецоперацию РФ
Глава Соединённых Штатов в беседе заострил внимание на "глобальных вызовах", которые якобы связаны с проведением "Операции Z", а также на "прочности двустороннего партнёрства".
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре сообщил лидеру ЮАР Сирилу Рамафосе о необходимости "единого международного ответа" на российскую спецоперацию в Незалежной. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Глава Соединённых Штатов в разговоре заострил внимание на "глобальных вызовах", которые якобы связаны с проведением "Операции Z", а также на "прочности двустороннего партнёрства".
"Президент Байден подчеркнул необходимость чёткого, единого международного ответа", — отмечается в сообщении Белого дома.
Также в тексте отметили, что лидеры обменялись мнениями касательно "текущего гуманитарного кризиса на Украине", который повлиял на цепочки поставок, цену на сырьё и продовольственную безопасность в Африке.
Ранее Лайф рассказал, что США раскрыли объёмы поставленного Украине оружия. В долларовом выражении военная помощь Соединённых Штатов Незалежной с 24 февраля оценивается в 1,7 миллиарда долларов, а с января 2021 года — в 2,4 миллиарда.
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