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Регион
Опубликовано 9 апреля 2022, 07:44

Байден сообщил лидеру ЮАР Рамафосе о необходимости единого ответа на спецоперацию РФ

Глава Соединённых Штатов в беседе заострил внимание на "глобальных вызовах", которые якобы связаны с проведением "Операции Z", а также на "прочности двустороннего партнёрства".

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре сообщил лидеру ЮАР Сирилу Рамафосе о необходимости "единого международного ответа" на российскую спецоперацию в Незалежной. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Глава Соединённых Штатов в разговоре заострил внимание на "глобальных вызовах", которые якобы связаны с проведением "Операции Z", а также на "прочности двустороннего партнёрства".

"Президент Байден подчеркнул необходимость чёткого, единого международного ответа", — отмечается в сообщении Белого дома.

Также в тексте отметили, что лидеры обменялись мнениями касательно "текущего гуманитарного кризиса на Украине", который повлиял на цепочки поставок, цену на сырьё и продовольственную безопасность в Африке.

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Ранее Лайф рассказал, что США раскрыли объёмы поставленного Украине оружия. В долларовом выражении военная помощь Соединённых Штатов Незалежной с 24 февраля оценивается в 1,7 миллиарда долларов, а с января 2021 года — в 2,4 миллиарда.

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Григорий Воронцов
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