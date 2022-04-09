Байден сообщил лидеру ЮАР Рамафосе о необходимости единого ответа на спецоперацию РФ

Глава Соединённых Штатов в беседе заострил внимание на "глобальных вызовах", которые якобы связаны с проведением "Операции Z", а также на "прочности двустороннего партнёрства".

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре сообщил лидеру ЮАР Сирилу Рамафосе о необходимости "единого международного ответа" на российскую спецоперацию в Незалежной. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Глава Соединённых Штатов в разговоре заострил внимание на "глобальных вызовах", которые якобы связаны с проведением "Операции Z", а также на "прочности двустороннего партнёрства".

"Президент Байден подчеркнул необходимость чёткого, единого международного ответа", — отмечается в сообщении Белого дома.

Также в тексте отметили, что лидеры обменялись мнениями касательно "текущего гуманитарного кризиса на Украине", который повлиял на цепочки поставок, цену на сырьё и продовольственную безопасность в Африке.