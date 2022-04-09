Канцлер Австрии Нехаммер: ЕС будет ужесточать санкции, пока РФ не завершит "Операцию Z"

Пятый пакет рестрикций Европейского союза против России не был последним. По словам канцлера, ограничения вводятся, чтобы на Украине закончились военные действия.

Евросоюз продолжит ужесточать санкции против России до тех пор, пока она не завершит "Операцию Z" на Украине. Такое заявление сделал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

"Мы будем продолжать завинчивать санкции в рамках Европейского союза, пока война не завершится. Сейчас мы приняли новый пакет санкций. Он не будет последним. Это делается с целью, чтобы завершилась война", — сказал он в Киеве на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.