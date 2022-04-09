"Лучше вместе погибнуть в бою": Слуцкий не собирается уходить из "Рубина" после серии поражений

Казанский клуб потерпел восемь поражений в девяти последних матчах и скатился на 12-е место в таблице РПЛ.

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий не собирается подавать в отставку со своего поста, несмотря на серию поражений в чемпионате России. Об этом он заявил на пресс-конференции.

В субботу "Рубин" на своём поле проиграл "Краснодару" в матче 24-го тура РПЛ со счётом 0:1. Поражение стало для клуба четвёртым подряд и восьмым в девяти последних встречах.

"Мне было бы проще всего уйти, когда уходили все легионеры. Я понимал, что мы лучше играть не будем без семи игроков основы. Я сильно рискую своей репутацией и карьерой. Но мы начали делать это вместе, и у нас прекрасный контакт с командой. Сейчас развернуться и уйти — это последнее дело. Лучше погибнуть в бою всем вместе", — сказал Слуцкий.