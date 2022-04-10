В Германии рассказали о планах Украины закупить 35 немецких бронемашин Marder

Ранее в военном ведомстве ФРГ неоднократно заявляли, что больше не имеют резервов для поставок вооружения Киеву.

Украина планирует закупить 35 единиц боевых машин пехоты Marder у немецкого оборонного концерна Rheinmetall, сообщает газета Bild. По её данным, в случае заключения контракта техника будет поставлена до конца года.

Spiegel утверждает, что в общей сложности Киев собирается приобрести у Берлина 100 бронемашин, которые производились в 1970-е годы. Журналисты говорят, что контракты на закупку техники ещё не заключены, Незалежная уже несколько дней ждёт ответа от Германии на поставку 100 Marder.

"Статус запроса в настоящее время неясен. Перед поставкой на Украину их пришлось бы ремонтировать — это заняло бы время и было бы слишком поздно для Украины. Но первые 20 Marder могут быть доставлены в течение шести – восьми недель", — отмечает издание.