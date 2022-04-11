Пропавшие резервы: Кто и почему ограбил Россию на 300 млрд долларов Оглавление Что такое золотовалютные резервы? Какими золотовалютными резервами обладала Россия? Как и почему была арестована половина резервов России Решив заморозить активы России, страны Запада фактически ограбили её, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме в конце прошлой недели. Почему так произошло и чем это грозит? 35159 35159 Теперь пятая часть резервов России — в золоте © Shutterstock

Почти треть триллиона долларов — такова сумма российских золотовалютных резервов, замороженных бывшими "западными партнёрами". Можно считать это крупнейшим ограблением в истории, а можно — важным историческим уроком. Главное — понять, почему пострадала российская "кубышка". Есть ли тут вина служащих Банка России или других ведомств?

Что такое золотовалютные резервы?

Свой стратегический запас на случай кризиса есть в любой более-менее развитой стране. Изначально резервы всех государств создавались в золоте, но, после того как на международной конференции в 1944 году в городе Бреттон-Вудс Соединённые Штаты Америки пообещали по первому требованию конвертировать доллар в золото по заранее известному курсу, их валюта стала стандартом расчётов практически во всём мире. Тогда же доллар США стал одним из видов мировых денег наряду с золотом, поэтому он стал резервной валютой — именно в ней стали хранить свои резервы большинство стран мира. Тогда это было значительно выгоднее золота, ведь в случае необходимости срочной закупки каких-либо ресурсов не надо было менять золото на доллары.

Новую мировую финансовую систему назвали Бреттон-Вудской. Впоследствии, в 1971 году, США отказались от конвертации доллара в золото, но с учётом того, что доля доллара в мировых расчётах к этому времени стала доминирующей, он остался главной резервной валютой. Ситуация очень выгодна американцам, так как они долгое время могли фактически печатать почти неограниченное количество своей валюты без угрозы инфляции — её покупали другие страны в резервы. Самыми большими резервами на данный момент обладает Китай — 3,5 триллиона долларов. У самих США резервы очень скромные — порядка 40 миллиардов долларов и в основном как раз в золоте (более восьми тысяч тонн). Что понятно: доллары они всегда могут печатать. Но во время пандемии коронавируса было напечатано более триллиона долларов, что вызвало значительную инфляцию как внутри США, так и за её пределами. Поэтому доллар постепенно начали вытеснять валюты других стран с крепкой экономикой — ЕС, Японии и Великобритании. В настоящее время доля долларовых резервов в авуарах центральных банков сократилась до 59 процентов — самого низкого уровня за 25 лет.

Какими золотовалютными резервами обладала Россия?

На начало марта размер резервов России составлял около 640 миллиардов долларов. К сожалению, состав резервов ЦБ публикует только один раз в год. Поэтому данные по структуре есть только на 30 июня прошлого года.

Структура резервов ЦБ по активам. Инфографика © LIFE

География хранения резервов ЦБ по активам. Инфографика © LIFE

Получается, что, по статистике, в России хранилась только пятая часть резервов и 13% — в Китае, остальное — в Европе и США. Но, согласно заявлению Минфина России, арестовано за рубежом менее половины резервов — это означает, что за полгода российский ЦБ смог значительную часть ЗВР переместить из "опасных" юрисдикций — скорее всего, в Китай (подробную статистику узнаем только летом). То есть российский Центробанк действительно готовился к санкциям и смог оперативно "спасти" от заморозки более половины из российской "кубышки". Но почему он не успел вывести всё, и часть ЗВР всё-таки осталась на счетах? Кто допустил ошибку и чья она была? И вообще, была ли ошибка?

Как и почему была арестована половина резервов России

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Лайф задал этот вопрос Центробанку и получил подробный ответ. Итак, как отметили в пресс-службе регулятора, с 2014 года Банк России учитывал в своей политике два возможных вида кризисов. Первый — традиционный финансовый кризис, какие случались в мире раньше. Такие кризисы были в 2008-м, 2014-м и 2020 году. Во время этих кризисов сильно падают цены на наши экспортные товары, происходит резкий отток капитала из стран с развивающимися рынками. В такое время нужны резервы в валютах стран, с которыми Россия ведёт активную торговлю и в которых номинированы долги компаний, банков и государства. Эти валюты — преимущественно доллары США и евро.

Второй тип кризисов — геополитические. Чтобы такому кризису противостоять, необходимы резервы, на которые не могут воздействовать санкции западных государств. Поэтому Банк России за последние годы увеличил долю золота и китайского юаня почти до половины резервов. Эти типы кризисов требуют принципиально разной реакции, по-разному влияют на экономику, но могут быть достаточно масштабными. Именно поэтому с 2014 года Банк России серьёзно нарастил резервы. Сейчас они намного выше, чем у других стран с сопоставимыми экономиками. Так сделано именно потому, что Банк России учитывал, что если реализуется финансовый кризис, то оперативно воспользоваться золотом и юанями не будет возможности — эти активы не очень ликвидны. А если реализуется геополитический риск, то будут ограничены возможности использования резервов в долларах США и евро, и значит, необходим достаточный объём резервов в альтернативных активах.

Иными словами, ЦБ намеренно к 2022 году разделил резервы примерно 50/50, не зная, какой кризис ударит первым. Разумеется, предположить, что резервы такой большой страны, как Россия, действительно будут заморожены, никто не мог.

Граждане России спрашивают, но почему тогда валютные счета были тоже за границей, а не в России? На этот вопрос также ответили в ЦБ. Шансов избежать блокировки средств в долларах и евро просто не было. Но в ответ Россия заморозила иностранные активы в России.

— Безналичная валюта всегда отражается на корреспондентских счетах в иностранных банках и поэтому может быть заморожена, — ответил Лайфу официальный представитель ЦБ. — В ответ на заморозку части российских резервов Россия также ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму.

Фото © Shutterstock / Stanley Kalvan Как считаете, есть ли вина служащих ЦБ в пропаже резервов России? 0 Нет, они сделали всё, что могли Конечно, есть: у них работа такая — учитывать все риски Они даже не предполагали такой сценарий Кто-то виноват в том, что капитал России заморозили за границей

Авторы Александра Баязитова