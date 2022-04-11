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Регион
Опубликовано 11 апреля 2022, 08:19

Депутат Фёдоров предложил учредить день памяти жертв украинских националистов

Парламентарий считает, что датой нужно выбрать 2 мая, когда случился пожар в одесском Доме профсоюзов восемь лет назад.

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил определить 2 мая ежегодным нерабочим днём памяти жертв украинских националистов. Об этом пишет RT со ссылкой на копию письма парламентария на имя премьер-министра.

Депутат отметил, что с 2014 года русские и русскоязычные жители Украины подвергаются "истреблению по этническому и культурному признаку". Фёдоров напомнил о пожаре в Доме профсоюзов в Одессе, а также о постоянных военных атаках территорий Донецкой и Луганской народных республик. Законодатель подчеркнул, что и сейчас, в период проведения специальной военной операции Вооружённых сил России, имеют место массовые преступления украинских националистов против мирного населения и военнопленных.

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"В связи с этим... прошу вас дать поручение профильным ведомствам рассмотреть вопрос о возможности учреждения 2 мая ежегодного нерабочего дня памяти жертв преступлений украинских националистических и неонацистских формирований по дате организации пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году — первого эпизода в череде преступлений против русского и русскоязычного населения Украины", говорится в обращении.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе радикалы окружили здание Дома профсоюзов, в котором укрывались сторонники федерализации, и подожгли его. Тогда погибло около 50 человек, примерно 200 получили ожоги и травмы. Ответственности за это на Украине так никто и не понёс.

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ТАСС / Ведомости / Андрей Гордеев

Юлия Коновалова
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