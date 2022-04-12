Как бывший пресс-секретарь "Правого сектора" бегает от службы в армии Украины Украинский неонацист Борислав Берёза испугался, когда ему попытались вручить повестку о призыве в родную армию. А ранее он призывал убивать жителей Донбасса и русских. Кто он такой и как живёт? 46163 46163 Обложка © ТАСС / Nazar Furyk via ZUMA Wire

В Сети появилось видео, как экс-депутат Верховной рады, бывший пресс-секретарь "Правого сектора"* Борислав Берёза мечется в растерянности, когда к нему пришли с повесткой в военкомат на третью волну мобилизации. Политик прятался от призыва за стенами Трускавецкого женского монастыря во Львовской области. Именно там военные комиссары его и нашли. Он вышел к ним с пистолетом на боку.

Корпуса Трускавецкого женского монастыря на улице Стебницкая, дом 13, в городке Трускавец под Львовом. Здесь от призыва прятался Берёза.

Борислав Берёза наотрез отказался брать повестку и уж тем паче подписывать её. Он нервничал, кричал, скандалил, сначала звонил в полицию, потом — высокопоставленному особисту.

— Они хотят, чтобы ты повестку подписал? Ну подпиши! — отвечает перепуганному Берёзе голос в трубке.

— Подожди секундочку, как подпиши. Я не знаю, как они нашли меня, мою семью. Я подпишу, а как нашли-то? — начал заикаться Берёза. — Я жду полицию, пусть они приедут и выяснят, кто эти люди.

Украинскому экс-депутату Берёзе принесли повестку в военкомат. Видео © facebook.com (запрещён на территории Российской Федерации)

В Интернете есть две видеозаписи с инцидентом. Одну выложил сам Борислав Берёза в своём профиле в "Фейсбуке" (соцсеть запрещена в России). На опубликованных кадрах он обвинял незваных гостей в том, что они не представились. Говорил, что подпишет повестку только по приезде полиции. Допытывался, как его нашли. За кадром отчётливо слышны смешки военкомов.

Вторую запись слил в Интернет другой экс-депутат Верховной рады — Сергей Лещенко. На ней видно, как военный комиссар предъявляет удостоверение Берёзе и представляется. На кадрах мелькала настоятельница монастыря. Она пыталась дистанцироваться от уклониста.

— У нас живут только девушки. Он (Борислав Берёза. — Прим. Лайфа) здесь не живёт, — настаивала монахиня. Её слова прямо противоречат одежде бывшего пресс-секретаря "Правого сектора"*. Он выглядел словно постоялец гостиницы: в домашней майке и штанах, сменной чистой обуви.

Настоятельница женского монастыря выгораживает Берёзу. Видео © t.me/LeshchenkoS

Сейчас Борислав Берёза пытается оправдаться. По его словам, он якобы не скрывался, а приехал на запад Украины к своей семье, потому что появилось свободное время до 11 апреля. Политик утверждает, что военкомы уже не в первый раз пытаются ему вручить повестку, а отказывается он, так как уже служит в территориальной обороне.

— Видимо, следили за мной и приехали в место, где я прячу семью. Военком попросил подписать повестку и явиться в понедельник в военкомат. Я объяснил, что в понедельник буду уже в Киеве, — городит Берёза. — В общем, я догадываюсь, что это несколько структур под заказ решили поработать.

В своё оправдание Борислав Берёза опубликовал уже пять постов за два дня. Хвалится, что в Ирпене воевал без повестки и контракта, просто за идею. Дальше обвиняет в возникшей ситуации русских.

Украинцы не верят в россказни Борислава Берёзы. В комментариях они пишут ему: "трус", "дезертир", "позор" и "чмо".

Гибкая Берёза

Борислав Берёза ведёт себя как типичный украинский нацист. В 2014 году он требовал "массировано обстрелять из всех видов оружия Донецк", "полностью зачистить восток страны", "пропустить донбассцев через фильтрационные лагеря", а "русне вырвать кадык".

47-летний Берёза свободно владеет украинским, русским, английским и ивритом. Раньше он носил отцовскую фамилию — Бляхер. Но сменил её на материнскую после того, как в 2009 году в Киеве сбил двух пешеходов. Так ему удалось избежать ответственности.

Борислав Берёза со своей матерью Эмилией Гершелевной Берёзой. Фото © Facebook / mila.bereza (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации)

После распада СССР Борислав Берёза переехал в Израиль, но задержался там всего на три года. Оттуда он сбежал, чтобы не служить в армии во время обострившегося конфликта с Палестиной. Вернувшись на Украину, он занялся книгопечатанием. Дела его пошли в гору. В нулевых Берёза уже вёл пару телепрограмм и одно радиошоу.

В 2005–2006 годах, будучи топ-менеджером книжных супермаркетов "Буква", Борислав Берёза присвоил 150 тысяч долларов. В этом его обвинил хозяин бизнеса Константин Климошенко.

На службе у нацистов

Как политик Борислав Берёза начал раскручиваться в феврале 2014 года. По легенде, на "Евромайдане" он познакомился с лидером "Правого сектора"* Дмитрием Ярошем. Мужчины сразу подружились. Вскоре Берёзу назначили официальным представителем этой экстремистской ультраправой организации.

Слева Борислав Берёза, справа Дмитрий Ярош. Лидеры "Правого сектора"* в 2014 году. Фото © rus-vopros.livejournal

Новоявленный нацист регулярно публиковал фотографии с передовой, позиционировал себе как бесстрашного воина, позировал для журналистов с топором наперевес, обещал награды за головы "российский диверсантов".

— На мой взгляд, есть три принципа взаимодействия с неукраинцами. Их сформулировал Степан Бандера. Те, кто вместе с украинцами борется за Украину, — это побратимы. Вторая категория — это люди, не мешающие этой борьбе, к ним надо быть толерантными. И третьи — это враги. Те, кто препятствует национально-освободительному движению, — такими словами Берёза добывал авторитет среди нацистов.

Воинственный Борислав Берёза. Фото © Facebook / Борислав Береза (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации)

Это помогло Берёзе избраться в Верховную раду Украины. Сразу после этого он был включён в состав украинской делегации при Парламентской ассамблее Совета Европы. С тех пор скандалы буквально преследуют его.

В России он стал известен после подлой выходки в адрес российской телеведущей Ольги Скабеевой. Не стесняясь камер журналистов, на брифинге ПАСЕ он грубо толкал её и не давал задать вопросы. На Украине обсуждали его разборки с нардепом Игорем Мосийчуком. Последний обвинил Берёзу... в сексуальных домогательствах.

В 2015 году выяснилось, что у Берёзы нет высшего образования. Его якобы красный диплом об окончании Киевского национального торгово-экономического университета оказался поддельным. Это самолично подтвердил ректор вуза. Вскоре Генпрокуратура Украины открыла против Берёзы уголовное производство по поводу фальсификации документа об образовании, но дело закончилось ничем.

На выборах 2015 года Борислав Берёза оказался единственным реальным конкурентом Виталия Кличко в борьбе за кресло мэра Киева. Выборы 2019 года в своём избирательном округе Берёза проиграл и сложил полномочия нардепа Верховной рады. До начала специальной военной операции на Украине он был телеведущим.

Семья

У Берёзы трое детей: дочь и двое сыновей. Его жена — 46-летняя Наталья Берёза. Она ипэшник в сфере торговли одеждой и обувью. У самого политика бизнеса нет. Он числится одним из учредителей общественной организации "Небокрай Украины".

Семья Борислава Берёзы в полном составе отмечает Новый год. Фото © Instagram / boryslav.bereza (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации)

Как депутат, Берёза дважды подавал декларации о доходах. В 2015 году он заработал 76,5 тысячи гривен (по курсу того времени это около 230 тысяч рублей), его жена-бизнесвумен — ещё 970 тысяч гривен (2,9 миллиона рублей). Больше всего — три миллиона гривен (около девяти миллионов рублей) — семья политика получила по статье "подарки".

В декларации за 2016 год Борислав Берёза отчитался о своей недвижимости: гектар земли и коттедж в киевском селе Сидоровичи, плюс четыре квартиры в Киеве. Как депутат он заработал почти 170 тысяч гривен. Его супруга получила доход в 1,4 миллиона гривен. Также пара задекларировала накопления: 3,5 миллиона гривен, 80 тысяч долларов, 5,5 тысячи фунтов стерлингов и 15 тысяч евро.

Лайф нашёл всю семейную недвижимость. Семья владеет трёшкой по адресу Дарницкий бульвар, дом 7, квартира 70. Это известная в городе полукруглая брежневка. Также им принадлежит жильё в двух панельных домах на улице Оноре де Бальзака: в доме 24 квартира 179, а в доме 66 — квартира 41. Суммарно они могут стоить около 150 тысяч долларов.

ЖК "Парк авеню VIP", где живёт семья Берёзы. Фото © parkavenuevip.com.ua

Известно, что самая дорогая недвижимость семьи оформлена на супругу Берёзы. Речь о пентхаусе площадью в 300 квадратов в элитном ЖК "Парк авеню VIP" (адрес: Голосеевский проспект, дом 60, квартира 370). Этот престижный дом признавался лучшим жилым комплексом города в 2018 году. Высокие потолки, панорамные виды из огромных окон, круглосуточная охрана, ландшафтный сад во дворе и собственная развитая инфраструктура.

Согласно декларации, жена Берёзы купила квартиру за пять миллионов гривен. Сейчас квартиры подобного метража в "Парк авеню" на вторичке стоят в районе одного миллиона долларов.

P.S.

Смелый и отважный только на словах националист Берёза не зря боится идти служить на передовую. Однако ему нужно помнить, что во время специальной операции по денацификации и демилитаризации, которую проводит Россия на Украине, найдётся возможность призвать его к ответу за угрозы убивать россиян.

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Фото © ТАСС / Nazar Furyk via ZUMA Wire Почему Борислав Берёза не хочет исполнить свой гражданский долг в рядах ВСУ? 0 Потому что он трус и не хочет рисковать. Потому что он хочет отсидеться в стороне, а затем занять важный пост. Он планирует сбежать на Запад.

Авторы Егор Пережогин