Косачёв предупредил об опасности применения Западом оружия массового поражения на Украине

По его мнению, страны могут пойти на подобные чудовищные меры, чтобы оправдать перед своими гражданами продолжающийся рост цен на бензин и продукты из-за санкций против РФ.

На Западе складывается опасная ситуация: с каждым днём власти попадают под более "сильный прессинг изнутри". Необходимость оправдать кризис перед своими гражданами может вынудить их пойти на чудовищные меры, в том числе на применение оружия массового поражения на территории Украины. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" высказал вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Европейские страны оказались в положении "цугцванга, когда нужно принимать ещё более жёсткие санкции, которые, однако, будут иметь всё более сильный "эффект бумеранга", пояснил парламентарий. По его мнению, главная опасность заключается в том, что на определённом этапе им нужно будет продемонстрировать своим гражданам "нечто совершенно чудовищное" с целью оправдать продолжающееся удорожание продуктов и бензина на фоне антироссийских санкций.

"И в ход может пойти даже оружие массового поражения: на этом фоне разговоры западных политиков про, например, химическое оружие вызывают всё более серьёзную тревогу", — подчеркнул Косачёв.