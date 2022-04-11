Депутат Романов отметил первые плоды "Операции Z" по разрушению курса США на доминирование

По словам собеседника Лайфа, функционал спецоперации гораздо шире: истребляя нацизм, решается задача, чтобы мир был многополярным, а также укрепились российская экономика и рубль.

Депутат Государственной думы РФ Михаил Романов в беседе с Лайфом рассказал, что специальная военная "Операция Z" уже даёт первые результаты, чтобы покончить с курсом США на доминирование в мире. Так он отреагировал на соответствующее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Данная спецоперация уже начала делать так, чтобы мир перестал быть однополярным. И решение нашего президента [Владимира Путина] о переводе недружественных стран в расчёты за газ в рубли — это как раз подрывает доллар как мировую валюту", — заявил парламентарий.

По словам Романова, американская валюта ничем не была обеспечена, а станок "печатал сколько хотел". Причём на эти деньги проводились революции и подрывы конституционных строев разных стран, добавил депутат. Он напомнил, что задача ВС России — в демилитаризации и денацификации Украины, но функционал "Операции Z" гораздо шире: истребляя нацизм, решается задача, чтобы мир был многополярным, а также укрепились российская экономика и рубль. Романов также выразил мнение, что Россия никогда не проигрывала и в этом случае тоже будет победителем.