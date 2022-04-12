Глава Минфина Украины попросил помощи у Запада, заявив о наихудшем финансовом состоянии страны

Как отметил Сергей Марченко, власти Незалежной уже сократили расходы по ряду направлений, однако такой шаг, по его словам, не способен покрыть дефицит.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что на сегодняшний день государство находится в самом худшем финансовом состоянии, поэтому сейчас стоит вопрос о выживании Незалежной в принципе. В интервью западному изданию Financial Times политик призвал мировое сообщество поддержать Киев десятками миллиардов долларов.

"Мы находимся в огромном стрессе, в самом худшем [финансовом] состоянии. <...> Сейчас стоит вопрос о выживании нашей страны", — отметил украинский министр.

Как уточнил Марченко, Украина сократила расходы по некоторым направлениям, однако эти меры не могут покрыть дефицит. По его словам, ущерб гражданской и военной инфраструктуре, нанесённый с начала российской "Операции Z", оценивается примерно в 270 миллиардов долларов.

Кроме того, глава Минфина Незалежной призвал развитые страны направить Киеву часть денег, которые они получили в 2021 году для помощи в борьбе с последствиями пандемии ковида, через спецсчёт, создание которого было одобрено Международным валютным фондом на прошлой неделе. Марченко предложил странам выделить на нужды Киева от 5 до 10% из этих средств.