Глава Всемирного банка предрёк мощное восстановление экономики после конфликта на Украине

По его мнению, сейчас мир переполнен людьми, товарами и услугами, которые только ждут подходящего момента, чтобы проявить себя и свои возможности.

После того как конфликт на Украине закончится, наступит мощное восстановление мировой экономики, которое будет отличаться формированием более эффективных, устойчивых и глубоких структур, считает президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс.

"Мы не можем это видеть сегодня, но я надеюсь, что увидим по-настоящему мощное восстановление с созданием систем, которые будут сильнее старых в плане поддержания мира, безопасности Европы, линий снабжения, снижения зависимости", — заявил Мэлпасс на конференции в Польше.

По его мнению, сейчас мир переполнен людьми, товарами и услугами, которые только ждут подходящего момента, чтобы проявить себя и свои возможности.