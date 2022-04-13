Макрон назвал братскими российский и украинский народы

Французский лидер также отметил, что приложит усилия для восстановления мира. Он добавил, что не уверен в том, что "эскалация риторики" сегодня поможет нормализации ситуации.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что считает российский и украинский народы братскими. Также он отказался называть действия России на территории Украины геноцидом.

"Я был бы осторожен с терминами сегодня, потому что это братские народы… Русские и украинцы — братские народы. То, что происходит, это безумие. Но я в то же время смотрю на факты, я хочу максимально попытаться остановить эту войну и восстановить мир", — заявил французский лидер в интервью телеканалу France 2.