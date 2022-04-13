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Регион
Опубликовано 13 апреля 2022, 09:41
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Макрон назвал братскими российский и украинский народы

Французский лидер также отметил, что приложит усилия для восстановления мира. Он добавил, что не уверен в том, что "эскалация риторики" сегодня поможет нормализации ситуации.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что считает российский и украинский народы братскими. Также он отказался называть действия России на территории Украины геноцидом.

"Я был бы осторожен с терминами сегодня, потому что это братские народы… Русские и украинцы — братские народы. То, что происходит, это безумие. Но я в то же время смотрю на факты, я хочу максимально попытаться остановить эту войну и восстановить мир", — заявил французский лидер в интервью телеканалу France 2.

Макрон рассказал об уважительном отношении Путина к Франции
Макрон рассказал об уважительном отношении Путина к Франции

Он также добавил, что не уверен в том, что "эскалация риторики" сегодня поможет нормализации ситуации.

Ранее Макрон сообщил, что в ближайшие дни планирует снова поговорить с лидерами РФ и Незалежной Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Отметим, что Макрон и Путин на регулярной основе проводят телефонные переговоры. За последние недели их было девять. Президент Франции называет правильной свою политику поддержания постоянных коммуникаций с российским лидером.

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Сайт президента Франции

Наталья Исакова
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