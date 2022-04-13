ЕР внесла в Госдуму законопроект, снимающий излишнюю бюрократическую нагрузку с учителей

Кроме того, предлагается установить, что школы смогут применять в работе электронный документооборот и больше не предоставлять бумажные версии необходимых документов.

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, снимающий излишнюю бюрократическую нагрузку с учителей. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Инициатива предусматривает утверждение перечня учебно-методической и иной документации, подготовка которой осуществляется педагогами при выполнении обязанностей по обучению и воспитанию детей. При этом вводится прямой запрет возложения на учителей работы по подготовке документов за пределами перечня, утверждённого Минпросвещения.

"Сейчас российская система образования является самой забюрократизированной среди 36 мировых систем: на заполнение планов и отчётов учителя тратят более 15 рабочих часов из 46", — подчеркнули в ЕР.

Кроме того, предлагается установить, что школы смогут применять в работе электронный документооборот и больше не предоставлять бумажные версии необходимых документов.