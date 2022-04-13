ЕР внесла в Госдуму законопроект, снимающий излишнюю бюрократическую нагрузку с учителей
Кроме того, предлагается установить, что школы смогут применять в работе электронный документооборот и больше не предоставлять бумажные версии необходимых документов.
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, снимающий излишнюю бюрократическую нагрузку с учителей. Об этом сообщила пресс-служба партии.
Инициатива предусматривает утверждение перечня учебно-методической и иной документации, подготовка которой осуществляется педагогами при выполнении обязанностей по обучению и воспитанию детей. При этом вводится прямой запрет возложения на учителей работы по подготовке документов за пределами перечня, утверждённого Минпросвещения.
"Сейчас российская система образования является самой забюрократизированной среди 36 мировых систем: на заполнение планов и отчётов учителя тратят более 15 рабочих часов из 46", — подчеркнули в ЕР.
Кроме того, предлагается установить, что школы смогут применять в работе электронный документооборот и больше не предоставлять бумажные версии необходимых документов.
Ранее Лайф сообщал, что ЕР внесла в Госдуму проект о внешнем управлении иностранными компаниями. В партии подчеркнули, что эта инициатива поможет защитить интересы граждан страны, сохранить рабочие места, а также поддержать экономику РФ.
ТАСС / Сергей Мальгавко