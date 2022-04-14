Режим ЧС введён в обстрелянном с Украины районе Брянской области

Повреждения получили около ста домов, два сгорели. Пострадало восемь человек, двое — в тяжёлом состоянии.

В Брянской области, в Климовском районе, который подвергся обстрелу со стороны Украины, вводится режим чрезвычайной ситуации. Как следует из распоряжения главы муниципалитета, такие меры принимаются там до особого распоряжения.