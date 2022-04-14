Режим ЧС введён в обстрелянном с Украины районе Брянской области
Повреждения получили около ста домов, два сгорели. Пострадало восемь человек, двое — в тяжёлом состоянии.
В Брянской области, в Климовском районе, который подвергся обстрелу со стороны Украины, вводится режим чрезвычайной ситуации. Как следует из распоряжения главы муниципалитета, такие меры принимаются там до особого распоряжения.
"Ввести до особого распоряжения <…> на территории Климовского района режим функционирования "чрезвычайная ситуация". Установить уровень реагирования "местный", — говорится в распоряжении.
Как сообщал Лайф, ранее в Брянской области подвергся обстрелу из миномёта пункт пропуска Новые Юрковичи. В результате получили повреждения два автомобиля, принадлежащие беженцам с Украины, но люди не пострадали. Чуть позже стало известно, что в посёлке Климово ранены местные жители, загорелись жилые дома. Губернатор Александр Богомаз подтвердил, что Климово обстреляли ВСУ. А СК уточнил, что удары были нанесены с украинских боевых вертолётов, которые незаконно вторглись в воздушное пространство РФ. Пострадало восемь человек.
VK / Klimovo32