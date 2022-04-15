Избранный президент Южной Кореи поддержал мировую кампанию давления на Россию

По его мнению, республика должна увеличить объём предоставляемой Украине гуманитарной помощи, поскольку для поставок вооружения существует множество препятствий.

Южная Корея должна принять активное участие в международной кампании давления на Россию в связи со специальной операцией на Украине. Об этом заявил избранный президент государства Юн Сок Ёль, который приступит к исполнению обязанностей 10 мая, в беседе с газетой The Washington Post.

"Мы должны принять участие в международной кампании давления на Россию, что нынешнее правительство делает до определённой степени", — сказал он.

По словам президента, когда мировое сообщество просит Южную Корею принять более активное участие, необходимо твёрдо продемонстрировать своё отношение к происходящему, а именно — уважение к международному порядку, которое основывается на правилах. Вместе с тем он уверен, что необходимо сосредоточиться на гуманитарной составляющей, поскольку для поставок вооружения на Украину перед страной существует множество препятствий. Юн Сок Ёль напомнил, что республика выплатила Незалежной десять миллионов долларов, однако он уверен в необходимости увеличить эту сумму.