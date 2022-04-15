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Регион
Опубликовано 15 апреля 2022, 08:16

Нарышкин сравнил не поддержавших "Операцию Z" россиян с Мазепой

По мнению директора Службы внешней разведки, проводимая на Украине специальная военная операция объединила и сплотила российское общество.

Не поддержавших "Операцию Z" россиян ждёт судьба гетмана Ивана Мазепы, который предал Петра I во время Северной войны со Швецией. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Тех же, кто в эти судьбоносные дни предпочёл стать так называемым гражданином мира, отвернувшимся от своей Родины, ждёт судьба изменника Мазепы, о котором ещё Пушкин писал, что "он не любит ничего, что кровь готов он лить как воду, что презирает он свободу, что нет Отчизны для него", — сказал он на заседании по теме исторического проекта "Единой России".

Нарышкин уверен, что спецоперация объединила и сплотила российское общество.

Нарышкин: Украина вместе с Россией будет строить общее историческое будущее
Нарышкин: Украина вместе с Россией будет строить общее историческое будущее

Ивана Мазепу, перешедшего на сторону шведов в годы Северной войны, в России воспринимают как предателя, в то же время на Украине многие называют гетмана борцом за независимость Незалежной. При этом даже после присоединения Мазепы к Швеции многие украинские казаки остались верными Петру I и участвовали в Полтавской битве на российской стороне.

А ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у предателя всегда одно лицо. Он также порассуждал о сущности патриотизма и о том, как отличить любящих Родину от их противоположностей.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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